Microsoft One Outlook – kombajn, który zastąpi Pocztę i Kalendarz w Windows 10

Microsoft ma naprawdę niecodzienne pomysły, jeśli chodzi o kierunek rozwoju swoich produktów. Rozpoczęły się testy aplikacji, która powiąże ze sobą programy Poczta, Kalendarz oraz Outlook.

One Oultook, by wszystkimi rządzić

Microsoft ma ostatnio naprawdę sporo interesujących pomysłów. Od sekcji typowo hardware’owej (czego przejawem jest Surface Duo), przez ambicje poprawienia wyglądu Windowsa 10, aż po rzeczy typowo związane z aplikacjami i usługami. Obecnie trwają testy nowej wersji Outlooka, w którą deweloper zamierza wbudować także funkcje aplikacji Poczta, Kalendarza na Windows 10.

Program One Outlook występuje w zapiskach firmy pod kryptonimem „Monarch”. Jak informuje jego opis, jest to „nowa werja programu Outlook, przeznaczona do pracy na dużym ekranie„.

W założeniu, One Outlook ma zastąpić klasyczne wersje Outlooka (win32 i UWP), Outlook Web Access (OWA) i klienta działającego pod macOS. Przez chwilę był on dostępny do podejrzenia na tej stronie, ale obecnie próba połączenia się z nią skutkuje wyświetleniem komunikatu o braku dostępu.

Nowy Outlook zamiast aplikacji Poczta

Windows 10 ma prostą aplikację obsługującą skrzynki e-mail, o nazwie Poczta (nie do pomylenia z czymkolwiek innym). Jeśli wszystkie testy One Outlook przebiegną po myśli Microsoftu, to zastąpi on program Poczta na komputerach osobistych i zostanie zintegrowany z systemowym Kalendarzem. Nie stanie się to jednak zbyt szybko. Jak wskazuje Windows Central, taką zmianę zobaczymy najwcześniej w 2022 roku.

Ponieważ One Outlook znajduje się teraz w bardzo wczesnej fazie rozwoju, miną długie miesiące, zanim trafi do programu otwartych testów dla chętnych. Na razie tylko nieliczni pracownicy Microsoftu mogą sprawdzić, co ma do zaoferowania to nowe narzędzie.

Nie miałbym nic przeciwko unowocześnionej wersji Outlooka. Jako jeden z nielicznych programów Microsoftu, miałem z nim problemy, odkąd tylko sięgam pamięcią. Z kolei aplikacja Poczta, znakomicie sprawdza się do najprostszych zastosowań. Na szczęście będę miał mnóstwo czasu, żeby się z nią pożegnać.