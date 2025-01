Google Gemini Live chce z Tobą pogadać. Po polsku!

Jeśli masz szczęście, już teraz możesz porozmawiać z Gemini Live po polsku. Jeśli zaś Ci nie dopisało, zmieni się to na przestrzeni najbliższych dni lub tygodni. Firma Google oficjalnie rozpoczęła udostępnianie tej funkcji na urządzeniach z Androidem.

Google Gemini Live po polsku zaczyna docierać do użytkowników

Latem 2024 roku firma Google zaprezentowała Gemini Live. To model sztucznej inteligencji, który powstał nie po to, by wykonywać zlecane zadania, lecz prowadzić naturalne rozmowy. Ma ludzki głos, zdania składa jak człowiek i jak człowiek też stara się rozumieć kontekst oraz pamiętać, o czym rozmawiało się wcześniej.

Początkowo dostęp do Gemini Live mieli wyłącznie abonenci pakietu Google One AI Premium, który w Polsce kosztuje 97,99 złotych miesięcznie. Była to jednak wątpliwa korzyść, ponieważ cyfrowy kompan do rozmowy nie mówił ani słowa po polsku. Na szczęście jedno i drugie uległo zmianie – najpierw, w październiku, Gemini Live stało się darmowe, a teraz stopniowo udostępniany jest język polski.

Od kilku dni użytkownicy w Polsce odkrywają, że Gemini Live na ich telefonach z Androidem zaczyna mówić i rozumieć język polski. Zapytaliśmy o to i prosto od firmy Google otrzymaliśmy potwierdzenie, że rzeczywiście rozpoczęło się udostępnianie tej funkcji i w najbliższych tygodniach trafi ona na kolejne urządzenia.

Google Gemini Live po polsku (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Język polski w Gemini Live

To, czy możesz już porozmawiać po polsku z Gemini Live, jest właściwie kwestią losową. W redakcji Tabletowo.pl udało nam się jednak potwierdzić, że funkcja dostępna jest już nie tylko na topowych smartfonach Google, czyli Google Pixel 9 czy Google Pixel 9 Pro XL, który androidowe nowości otrzymuje w pierwszej kolejności. Zadziałało to także na innych modelach, jak chociażby Motorola Edge 50 Pro, a nawet na starszych i tańszych urządzeniach, takich jak Realme 8 czy Infinix Hot 40i. Równocześnie debiutujący w Polsce Honor Magic 7 Pro jeszcze takiej aktualizacji nie otrzymał.

Gemini Live po polsku pozwala porozmawiać z asystentem, który może mówić jednym z 10 głosów (zarówno żeńskich, jak i męskich o zróżnicowanym tonie). Szybkie redakcyjne testy wykazały, że funkcja działa całkiem nieźle, choć zdarzają się jej drobne wpadki, takie jak nienaturalnie długi czas rozumowania czy też wkradanie się angielskich zdań.

Google Gemini Live po polsku (screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)



Kończąc już przypomnę, że kilka dni temu pisaliśmy również, że Google pracuje nad nowymi funkcjami Gemini Live. Umożliwi między innymi rozmawianie na temat wgranych plików PDF czy też oglądanych filmów w serwisie YouTube.

A czy na Twoim telefonie działa już Gemini Live w języku polskim? Daj znać!