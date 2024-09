Google wprowadza przydatną nowość do Gmaila. Ale nie za darmo

Google stale rozwija swoje usługi, w tym Gmail, dodając nowe funkcje, które mają ułatwić codzienne korzystanie z poczty elektronicznej. Tym razem firma wprowadza nową funkcję inteligentnych odpowiedzi, które pozwalają na szybsze i bardziej trafne reagowanie na otrzymane e-maile. Jednak, jak się okazuje, nowość ta nie będzie dostępna za darmo dla wszystkich użytkowników Gmaila. Co dokładnie oferuje nowa funkcja i dlaczego użytkownicy będą musieli za nią zapłacić?

AI pozwoli szybko odpowiedzieć na e-mail

Nowością, którą Google dodał do Gmaila, jest funkcja kontekstowych inteligentnych odpowiedzi. Podobnie jak wcześniejsze wersje inteligentnych odpowiedzi, narzędzie to analizuje treść wiadomości i sugeruje gotowe odpowiedzi. Nowa funkcja jest jednak bardziej zaawansowana, ponieważ bierze pod uwagę nie tylko treść otrzymanego e-maila, ale również kontekst całej rozmowy. Dzięki temu użytkownicy mogą szybciej odpowiedzieć na e-mail, wybierając jedną z sugerowanych odpowiedzi, które są bardziej adekwatne i szczegółowe niż dotychczasowe propozycje.

Google wyposażyło funkcję w technologię Gemini AI, co pozwala na generowanie odpowiedzi jeszcze lepiej dopasowanych do sytuacji. W odpowiedziach tych uwzględniane są całe wątki konwersacji, a użytkownik może łatwo przejrzeć i edytować sugerowaną odpowiedź przed jej wysłaniem. Nowość ma na celu przyspieszenie zarządzania skrzynką odbiorczą, co jest szczególnie przydatne dla osób, które otrzymują duże ilości e-maili.

Warto jednak pokreślić, że nie jest to darmowa nowość. Dostęp do niej mają jedynie subskrybenci Google Workspace (wersje Business, Enterprise, Education, Education Premium) oraz posiadacze Google One AI Premium​​. To oznacza, że za dostęp do tej funkcji trzeba zapłacić co najmniej 50 złotych miesięcznie.

Działanie nowej funkcji Gmail opartej na Gemini AI (źródło: Google)

Jeszcze więcej nowości w Gmailu

Drugą nowością w Gmailu, która ma pomóc użytkownikom w lepszym zarządzaniu skrzynką, jest wskaźnik zajętości pamięci. Google dodało nowy sposób monitorowania zużycia miejsca w chmurze, który pojawia się w menu profilu.

Po kliknięciu w zdjęcie profilowe użytkownika w prawym górnym rogu, zobaczymy mały wskaźnik w kształcie pigułki, który pokazuje, ile miejsca na naszym koncie już wykorzystaliśmy. Na przykład: „3% z 2 TB wykorzystane”. Kliknięcie w ten wskaźnik przenosi użytkownika do strony zarządzania pamięcią na Google One, gdzie można zobaczyć szczegółowy podział przestrzeni dyskowej.

To drobne ulepszenie pozwala na łatwe monitorowanie miejsca na koncie, co jest przydatne dla osób intensywnie korzystających z Gmaila, a także innych usług Google, takich jak Dokumenty czy Zdjęcia. Wskaźnik ten będzie widoczny również na innych stronach Google Workspace.

Warto także przypomnieć, że firma niedawno dodała inną funkcję do Gmaila, o której informowaliśmy Was na łamach Tabletowo.pl. Mowa o funkcji szybkich odpowiedzi w aplikacji Gmail na urządzenia mobilne, która pozwala na błyskawiczne reagowanie na wiadomości bez potrzeby pełnego otwierania skrzynki​.