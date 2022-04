Zadebiutował Mercedes EQS SUV – luksus i naprawdę dobry zasięg

Trzeba przyznać, że producent ze Stuttgartu sprawnie rozbudowywuje swoją ofertę elektrycznych samochodów. Najnowszy przedstawiciel linii EQ nazywa się Mercedes EQS SUV i skierowany jest do klientów poszukujących luksusowego SUV-a z naprawdę nowoczesną technologią na pokładzie.

Reklama

To naprawdę spory samochód

Nazwa nowego elektryka wyraźnie nawiązuje do wcześniej zaprezentowanego modelu EQS. Oba auta, mimo iż posiadają inne nadwozie, mają ze sobą dużo wspólnego. Mercedes EQS jest topową, elektryczną limuzyną w portfolio firmy, a Mercedes EQS SUV to najwyżej umieszczony SUV w elektrycznej ofercie. Ponadto operate są na tej samej platformie EVA2, mają podobną stylistykę, prawie identyczne wnętrze, aczkolwiek SUV pomieści nawet do 7 osób.

Jak przed chwilą wspomniałem, mamy do czynienia z naprawdę sporym samochodem – oczywiście jak na europejskie standardy. Mercedes EQS SUV mierzy 5125 mm długości, 1959 mm szerokości, a wysokość wynosi dokładnie 1718 mm. Cztery dorosłe osoby powinny mieć sporo przestrzeni w środku. W przypadku większej liczby pasażerów na pokładzie podróż wciąż będzie akceptowalna, aczkolwiek już nie aż tak wygodna.

Dużo mocy i dobry zasięg na jednym ładowaniu

W opisywanym SUV-ie umieszczono akumulator o pojemności 107,8 kWh, co przekłada się na naprawdę dobre wyniki pod względem zasięgu. Zależnie od wybranego wariantu, możemy liczyć nawet na 660 km według WLTP. Nie zabrakło obsługi szybkich ładowarek – maksymalna moc to 200 kW. Pozwala to uzupełnienie energii na około 300 km w ciągu zaledwie 15 minut.

Mercedes EQS SUV dostępny jest w trzech podstawowych wariantach – 450+, 450 4Matic i 580 4Matic. Dwie słabsze wersje generują 360 KM, a mocniejsza zapewnia aż 544 KM i 858 Nm momentu obrotowego. Mocy raczej nie powinno nikomu zabraknąć.

Najładniejsze wnętrze wśród elektryków

Tradycjonaliści mogą słusznie narzekać na niewielką liczbę fizycznych przycisków i postawienie przede wszystkim na obsługę opartą na dotykowym ekranie. Z drugiej strony, środek prezentuje się nowocześnie, minimalistycznie i przede wszystkim świetnie. Czuć również luksus.

Jeśli zdecydujemy się wyższą wersję wyposażenia, to deska rozdzielcza będzie prezentować się prawie identycznie jak w limuzynie EQS. Centralny, wykonany w technologii OLED, ekran ma aż 17,7 cala. Zestaw cyfrowych zegarów za kierownicą to 12,3 cala. Ponadto pasażer może otrzymać własny ekran o przekątnej 12,3 cala, który zapewni dostęp do wielu podstawowych funkcji.

Oficjalny cennik nie został jeszcze ujawniony. Co więcej, Mercedes EQS SUV do sprzedaży trafi dopiero pod koniec 2022 roku.