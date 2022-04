iPhone w Plusie od maja. Na razie możesz… zapisać się na listę oczekujących

Plus poinformował o rozpoczęciu współpracy z Apple, co zaowocuje możliwością zakupienia iPhone’ów bezpośrednio w salonach sieci. Pewnie będą kolejki.

iPhone’y w Plusie na początku maja

Jak dotąd, osoby chcące zakupić iPhone’a u operatora sieci Plus nie miały takiej możliwości. Salony Zielonych nie skalały się dotąd smartfonami Apple, ale i na to przyszedł czas.

Na początku, iPhone’y zyskały w Plusie możliwość korzystania z sieci 5G. Już wtedy było wiadomo, że coś się święci – operator nie zadawałby sobie trudu dostosowywaniem działania urządzeń Apple do własnej infrastruktury. Otworzyło to drogę do kolejnego ogłoszenia Plusa: iPhone’y, słuchawki Air Pods oraz akcesoria Apple będą dostępne w sprzedaży w pierwszych dniach maja br. w salonach oraz sklepie internetowym Plusa.

Plus zapewnia także, że po zakupie iPhone’a, sieć będzie domyślnie wspierać charakterystyczne funkcje smartfonów Apple – w tym FaceTime over Cellular, eSIM czy wspomniane już wyżej 5G (tutaj – w modelach iPhone 12, iPhone 13 oraz iPhone SE 2022)

Sieć przekazała też, że we wszystkich modelach iPhone’ów uproszczono konfigurację ustawień MMS oraz hotspotu osobistego. Ważna sprawa: żeby 5G i inne certyfikowane usługi w sieci Plus działały poprawnie, należy zaktualizować iOS w iPhonie do wersji 15.4.

Dla Plusa rozpoczęcie sprzedaży iPhone’ów jest takim wydarzeniem, że uruchomił w tym celu specjalną podstronę internetową, a także stworzył listę mailingową, na którą mogą zapisać się ci, którzy chcą być w pierwszej kolejności powiadomieni o specjalnej ofercie. Sieć wspomina, że „klienci otrzymają całkowicie innowacyjną i wyjątkową formułę, w jakiej będą mogli zakupić swojego iPhone”.

Co obstawiacie? Korzystne raty? Etui z logo Plusa gratis? Wypożyczanie smartfonów od operatora? Wszystkiego powinniśmy dowiedzieć się już wkrótce.