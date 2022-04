Najlepszy smartfon dla trenerów Pokémon zadebiutuje w przyszłym tygodniu

Są ludzie, którzy nigdy nie przestali grać w Pokémon GO, mają ogromny sentyment do serialu animowanego sprzed lat, pamiętają nazwy większości kieszonkowych potworków, a w szafie wisi przynajmniej jedna bluza lub koszulka z logo Pokémon. To dla nich Samsung przygotowuje coś specjalnego.

Smartfon w edycji Pokémon musi być składany pionowo

Nie wyobrażam sobie lepszego wyboru smartfona dla trenerów Pokémon niż Galaxy Z Flip 3. Składaniec Samsunga jest bardzo poké – zmieści się w każdej kieszeni i wygląda przesłodko. Dodatkowo, choć nie ma kulitstego kształtu, otwiera się nieco jak pokéball. Trzeba tylko pamiętać, żeby nim nie rzucać.

Ekipa odpowiedzialna za współprace marketingowe Samsunga musi być podobnego zdania, bo zapowiedziała specjalną edycję Galaxy Z Flip 3, która będzie sprzedawana z pokaźnym zestawem gadżetów, stworzonych dla miłośników Pokémonów.

Pudełko ze smartfonem ma być wypełnione takimi akcesoriami jak:

etui na smartfon z Pikachu,

naklejaną na tylną obudowę nakłądką z pierścieniem do chwytania (również z Pikachu),

breloczkiem w kształcie ogona Pikachu,

kilkoma kartami z Pokémonami z regionu Kanto,

przyssawką do trzymania smartfona z motywem pokéballa,

saszetką na smartfon i portfel w kształcie Pokédexa.

Wydaje się, że sam smartfon niestety nie zyska żadnej specjalnej obudowy – a szkoda! Galaxy Z Flip 3 w kolorystyce pokéballa to byłoby coś!

Trenerzy Pokémon mogą być niepocieszeni

Cena i inne szczegóły dotyczące specjalnej edycji składanego smartfona Samsunga nie są jeszcze znane. Niestety, jak na razie, wszystko wskazuje na to, że Galaxy Z Flip 3 Pokémon Edition będzie dostępny wyłącznie w Korei Południowej. Liczymy jednak na to, że urządzenie będzie można kupić także w Europie – wszak na naszym kontynencie wciąż mamy mnóstwo fanów Pokémonów i jestem pewien, że przynajmniej niektórzy skusiliby się na tak przygotowany zestaw!