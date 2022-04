Batman miał spore problemy. Trudna premiera filmu w serwisie HBO Max

Premiera filmu Batman w serwisie HBO Max nie należała do udanych. Długo wyczekiwany film nie był dostępny dla wszystkich subskrybentów – pojawiły się spore problemy techniczne.

Reklama

On jest Zemstą

45 dni po kinowej premierze nowego Batmana film trafił do zasobów HBO Max – serwisu, który działa w naszym kraju od początku marca. To niezłe tempo, biorąc pod uwagę to, jak bardzo wyczekiwano nocnego mściciela w wersji granej przez Roberta Pattinsona. Niektórzy są w stanie wieścić koniec klasycznych kin, skoro blockbustery o ogromnych budżetach można oglądać we własnym salonie niespełna dwa miesiące po premierze na srebrnym ekranie. Po wczorajszej premierze Batmana na HBO Max takie głosy są jednak nieco cichsze.

8 Ocena

Jeśli próbowaliśmy obejrzeć Batmana w HBO Max na premierę, to mogliśmy doświadczyć sporych problemów. W okolicach godziny 20:00, czyli w czasie idealnym na wieczorny seans filmowy, HBO Max zaczęło odnotowywać wzmożony ruch na platformie. Fatalnie wpłynęło to na komfort działania serwisu – na wszystkich platformach.

Część z użytkowników uruchomiła film, a nawet zdołała obejrzeć go… do połowy. Niestety, serwis potrafił wysypać się nawet w trakcie streamowania, by częstować widzów komunikatami o niedostępności wybranego tytułu. I rzeczywiście, jeśli ktoś nie został wylogowany z HBO Max, to przeszukując ponownie katalog filmów w poszukiwaniu Batmana, nie było możliwe odnalezienie go.

Kto ogląda lub już obejrzał #Batman ? Jak wrażenia? pic.twitter.com/wL9LufRyly — HBO Max Polska (@hbomaxpolska) April 18, 2022

Kolejni użytkownicy doświadczali problemów innego sortu: o ile serwis nie „zapominał”, że ma Batmana w kolekcji, tak samo buforowanie tytułu potrafiło być niemiłosiernie długie, co wprowadzało irytujące przerwy w oglądaniu i tak dość długiego filmu.

I Batman obejrzany, elo xD

Po wciśnięciu "ok" aplikacja ładuje się od nowa i zachowuje, jakby Batman 2022 nigdy nie istniał 😢 Miał ktoś podobnie? pic.twitter.com/QRgivLX66K — Michał Pisarski 💙💛 (@m__pisarski) April 18, 2022

Oczywiście nie wszyscy doświadczali tego typu trudności, ale wystarczyło odwiedzić profile HBO Max w social mediach, by zorientować się, że nie jest to aż tak rzadkie zjawisko. Subskrybenci platformy nie kryli swojego niezadowolenia, a serwis downdetector wskazywał, że kont, które mogły być pokrzywdzone przez nieudaną premierę Batmana, są setki.

Po godzinie 22:00 HBO Max najwyraźniej się „odkorkowało” i bez większych przeszkód można było doczekać finału z starcia Batmana z Człowiekiem-Zagadką. Oczywiście, o ile wcześniej wcześniej nie zmieniliśmy filmu lub platformy streamingowej.