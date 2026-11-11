Disney+ z reklamami w Polsce. Oficjalnie i dla wszystkich

We wrześniu oficjalnie potwierdzono, że Disney+ z reklamami będzie dostępny w Polsce od listopada 2026 roku. I faktycznie: na początku tego miesiąca pierwsi użytkownicy w naszym kraju zyskali możliwość wykupienia pakietu Disney+ Standard z reklamami. Teraz, w dość nietypowym do tego terminie, bo 11 listopada, nowa subskrypcja została oficjalnie wprowadzona i jest już dostępna dla wszystkich użytkowników nad Wisłą.

Pakiet Disney+ Standard z reklamami dostępny w Polsce. Teraz już oficjalnie

Disney+ Standard z reklamami to nowy pakiet subskrypcyjny, który pozwala uzyskać dostęp do pełnego katalogu serwisu Disney+ za mniejsze pieniądze. Filmy i seriale można oglądać w rozdzielczości Full HD (1080p) i cieszyć się dźwiękiem przestrzennym w formacie 5.1, a jeden abonament umożliwia równoczesne oglądanie treści na maksymalnie dwóch ekranach.

Jedyną niedogodnością jest więc to, że seansom mogą towarzyszyć niedługie reklamy (głównie jednak przed i po, a nie w trakcie). Wyłączona jest także funkcja pobierania materiałów do późniejszego oglądania ich w trybie offline, co w sumie jest całkiem logiczne.

Ile kosztuje Disney+ z reklamami? Cena to największy atut

Największym atutem nowego pakietu jest cena – wyraźnie niższa niż w przypadku wyższych planów. Konkretnie Disney+ Standard z reklamami kosztuje w Polsce 24,99 złotych. Dla szerszego obrazu: abonament Standard bez reklam to koszt 34,99 złotych, a Premium (oferujący rozdzielczość 4K, obraz HDR, dźwięk Dolby Atmos i możliwość równoczesnego oglądania na 4 urządzeniach) – aż 59,99 złotych.

Plany Disney+ (źródło: Centrum Pomocy Disney+)

W przypadku pakietu Standard z reklamami nie ma jednak możliwości wykupienia abonamentu na 12 miesięcy z góry. W pozostałych dwóch przypadkach jest to atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ otrzymuje się wówczas dwa miesiące dostępu gratis (płacisz za 10 miesięcy, a korzystasz okrągły rok). Za to…

Trwa promocja na Disney+. Możesz zaoszczędzić nawet 60 złotych

Trwa promocja, dzięki której nowi (i powracający) użytkownicy mogą co nieco zaoszczędzić. Oferta potrwa do 24 listopada 2026 roku i pozwoli przez trzy miesiące cieszyć się obniżoną ceną, mianowicie:

16,99 złotych miesięcznie za Standard z reklamami,

23,99 złotych miesięcznie za Standard (bez reklam),

39,99 złotych miesięcznie za Premium.

Aby wykupić abonament, pobierz aplikację Disney+ lub przejdź na stronę serwisu.