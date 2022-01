Nowość w UPC – Mega Paka już od 49,99 złotych miesięcznie

UPC rozpoczęło 2022 rok dość kontrowersyjną decyzją o automatycznym przyspieszeniu prędkości internetu wybranym klientom za dodatkowe 8 złotych miesięcznie (jest jeszcze kilka dni, aby zawczasu zrezygnować z aktywacji tej usługi; później też jednak można to zrobić). Dziś natomiast operator poinformował o wprowadzeniu do oferty nowego pakietu Mega Paka.

Mega Paka od UPC – jaka cena i co w pakiecie?

Według operatora, to „najlepsza na rynku oferta dostępu do internetu z rozrywką telewizyjną premium i usługami mobilnymi w atrakcyjnych pakietach”, która zapewnia klientom „swobodę wyboru i korzystania z najszybszego internetu w Polsce, bogactwa telewizyjnej rozrywki i usług mobilnych”.

Firma powołuje się na ranking SpeedTest.pl za 2021 rok, według którego to właśnie UPC było najszybszym ogólnopolskim dostawcą internetu domowego (w ujęciu lokalnym wygrała INEA). W ubiegłym roku użytkownicy internetu tego operatora wykonali 2,8 mln testów – średnia prędkość pobierania wyniosła 169 Mbit/s, wysyłania 28,9 Mbit/s, a ping 18 ms.

W ofercie Mega Paka klient otrzymuje dostęp do internetu o prędkości do 750 Mbit/s z Inteligentnym WiFi, pakiet telewizyjny Max, który zapewnia możliwość oglądania 174 kanałów, wraz z dekoderem UPC 4K TV Box lub kartą 4K CI+, a także dostęp do platformy streamingowej Viaplay. Mega Paka przez pierwszych 5 miesięcy kosztuje 49,99 złotych miesięcznie, a później 99,99 złotych co miesiąc.

Mega Paka to jednak nie jedyna nowa oferta UPC. Klienci mogą również kupić pakiet, w skład którego wchodzi internet o prędkości do 500 Mbit/s z Inteligentnym WiFi oraz 33 kanały telewizyjne i aplikacja UPC TV Go za 29,99 złotych miesięcznie przez pierwszych pięć miesięcy, a później 59,99 złotych co miesiąc.

Do wybory jest też paczka usług premium – internet do 1 Gbit/s z Inteligentnym WiFi, pakiet telewizyjny TV Max Premium z 184 kanałami oraz dekoderem UPC 4K TV Box lub kartą 4K CI+, a także dostęp do Viaplay. Cena tej oferty to 59,99 złotych miesięcznie przez pierwszych pięć miesięcy, a potem 119,99 złotych miesięcznie.

Ponadto klienci mogą również kupić pakiet usług mobilnych SUPER 5G z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami oraz pakietem 25 GB internetu mobilnego, a także smartfonem realme 8 5G za 65,99 złotych miesięcznie.

UPC zaznacza, że daje klientom „wolność wyboru”, ponieważ mogą oni wybrać umowę bez okresu zobowiązania lub umowę na 12 albo 24 miesiące.