Samsung Galaxy Ring 2 może zapoczątkować wielkie zmiany w akumulatorach

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, kolejny Samsung Galaxy Ring będzie zwiastunem akumulatorowej rewolucji w wielu innych urządzeniach Koreańczyków. Zapowiada się ciekawie, ale obecnie nie są to oficjalne informacje, więc należy do nich podchodzić z dystansem.

Urządzenia Samsunga zapewnią dłuższy czas pracy

Samsung Galaxy Ring wzbudził całkiem duże zainteresowanie, aczkolwiek niekoniecznie okazał się być sprzętem, na który wielu czekało. Użytkownicy skarżyli się na niemałą liczbę niedociągnięć i wad. Producent nie zamierza jednak z tego powodu rezygnować z inteligentnych pierścieni. Co więcej, w planach mają być kolejne urządzenia.

Możemy już teraz założyć, że Galaxy Ring 2 wprowadzi co najmniej kilka ulepszeń. Niewykluczone, że najciekawsza zmiana zajdzie w przypadku akumulatora. Otóż południowokoreańska firma ma szykować odczuwalną rewolucję, która następnie trafi do innych urządzeń.

Według nowego raportu, kolejny inteligentny pierścień ma otrzymać akumulator solid state, czyli ze stałym elektrolitem. Jedną z głównych zalet ma być zwiększenie ilości energii, którą będzie można przechować i to przy zachowaniu podobnych wymiarów akumulatora. Oczywiście powinno to pozytywnie przełożyć się na czas pracy bez ładowarki.

Galaxy Ring (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

To wszystko brzmi atrakcyjnie, ale niestety idealnie nie jest. Pojawiają się obawy, że zmiana technologii akumulatora może odczuwalnie podnieść koszt produkcji nowego Galaxy Ringa. Wyższy koszt produkcji to wyższa cena dla klienta, a to z kolei może przełożyć się na słabą sprzedaż. Podobno Samsung obawia się takiego scenariusza, więc jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji związanej z wprowadzeniem nowego typu akumulatora.

Pojawiają się głosy, że akumulatory solid state lub ich prototypy zobaczymy w czwartym kwartale tego roku w Galaxy Ring 2. Następnie technologia ma trafić do słuchawek dousznych w okolicach 2026 roku, a w smartwatchach Galaxy Watch ma zagościć w 2027 roku. Każde z wymienionych urządzeń powinno zapewnić dłuższy czas pracy lub ewentualnie otrzymamy mniejsze/smuklejsze obudowy przy zachowaniu dotychczasowych rezultatów.

Akumulatorowa zapowiedź nowych smartwatchy Samsunga

Zanim dostaniemy smartwatcha Samsunga z akumulatorem solid state, czeka nas premiera następców linii Galaxy Watch 7. Informacje na temat kolejnej generacji podchodzą z serwisu Xpertpic, który powołuje się na odkryte certyfikaty, mające potwierdzać przejście kontroli bezpieczeństwa przez akumulatory nowych smartwatchy.

Tegoroczna seria ma składać się z dwóch podstawowych modeli – Galaxy Watch 8 i Galaxy Watch 8 Classic. Mają one zostać wyposażone w akumulatory, które obecnie znane są pod nazwami kodowymi EB-BL330ABY i EB-BL505ABY. Dowiedzieliśmy się również, że pierwszy z wymienionych akumulatorów ma mieć pojemność 435 mAh i niestety to koniec ważnych do odnotowania informacji z tego źródła.

Galaxy Watch 7 (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Wypada jeszcze wspomnieć, że na koncie @theordysm na platformie X pojawiły się screeny przedstawiające testowe wersje oprogramowania układowego. To oprogramowanie ma ponoć trafić do nowych Galaxy Watchy o następujących numerach modeli: SM-L320, SM-L325U, SM-L330 i SM-L335U. Do tego dochodzi oprogramowanie dla Galaxy Watchy 8 Classic: SM-L500 i SM-L505. Skąd aż tyle różnych wersji? Niektórzy spekulują, że chodzi o m.in. różne warianty rozmiarowe.

Nowe smartwatche Koreańczyków zobaczymy w tym roku. Na poznanie bardziej szczegółowych danych trzeba niestety jeszcze trochę poczekać.