Google ogłasza Chromebook Plus. Nowość ułatwi wybór lepszego Chromebooka

Google zdecydowało się ułatwić klientom wybór Chromebooka, który zapewni zadowalające możliwości i osiągi. Pomóc ma tutaj nowy, świeżo ogłoszony certyfikat.

Co kryje się pod nazwą Chromebook Plus?

Chrome OS instalowany jest na naprawdę różnych konfiguracjach – od zdecydowanie tanich laptopów po urządzenia, które jak najbardziej można określić nazwą „premium”. Ze względu na dużą liczbę różnych konfiguracji i modeli wybór optymalnego dla naszych potrzeb Chromebooka może być dość trudny. W związku z tym, Google wprowadziło nowy certyfikat, który będzie nadawany urządzeniom spełniającym określone wytyczne.

Otóż Chromebook Plus, czyli nowy certyfikat, ma pomóc kupującym w szybkim odróżnieniu lepszych i bardziej wydajnych urządzeń z Chrome OS od tych gorszych. Omawiany certyfikat będzie świadczył o tym, że mamy do czynienia ze sprzętem zapewniającym wydajność na zadowalającym poziomie.

Laptop, aby otrzymać certyfikat, będzie musiał zapewnić co najmniej:

Procesor: Intel Core i3 12. generacji lub AMD Ryzen 3 z serii 7000 lub nowszy,

RAM: 8 GB lub więcej,

Pamięć: 128 GB lub więcej,

Kamera internetowa: 1080p lub lepsza,

Wyświetlacz: Full HD IPS lub lepszy.

Dodatkowe funkcje

Wybierając komputer z certyfikatem Chromebook Plus będziemy mieli pewność, że oferuje on nie tylko wyższą wydajność, ale także wyposażony jest w szereg funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Wśród tych funkcji mamy poprawę jakości obrazu i dźwięku w wideorozmowach, nowe narzędzia w Zdjęciach Google (np. Magic Eraser) czy rozwiązanie o nazwie Adobe Firefly w aplikacjach firmy Adobe. W przyszłości ma jeszcze pojawić się m.in. funkcja, która pozwoli tworzyć tapety generowane przez AI na podstawie tekstu wprowadzonego przez użytkownika. Ponadto dostaniemy 3-miesięczną subskrypcję na Photoshop on the Web i 3-miesięczną wersją testową GeForce Now (cóż, Google Stadia okazało się nieudanym projektem).

Owszem nie jest to znacząca zmiana, ale jak najbardziej certyfikat Chromebook Plus powinien ułatwić wybór lepszego laptopa z Chrome OS, który zapewni większą wydajność, a także zestaw wyjątkowych funkcji. Zadowoleni powinni być przede wszystkim klienci, którzy mają mniejszą wiedzę na temat tego, co oferują konkretne komputery z systemem operacyjnym Google.