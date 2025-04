Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2! Przewidzieliśmy to

Kulminacja emocji i zakulisowych informacji związanych z Nintendo Switch 2 właśnie ma swój finisz. Po dzisiejszym Nintendo Direct poświęconym konsoli wiemy, co zaoferuje urządzenie, jakie gry startowe otrzymamy i znamy już oficjalną datę premiery.

Nintendo Direct krok po kroku

Okazuje się, że przyjaźń polsko-japońska istnieje naprawdę. Na scenę nowego Nintendo Direct wychodzi nie Mario, a Johnny Silverhand, co może oznaczać tylko jedno – Cyberpunk 2077 na Switcha nadchodzi!

Prima Aprilis był wczoraj, a prawdziwość moich słów szybko zweryfikowalibyście samodzielnie. Tak – na konsolę Nintendo faktycznie pojawi się Cyberpunk 2077 w wersji Ultimate, jednak to nie on otworzył prezentację giganta. Trzeba jednak przyznać, że trafnie przewidzieliśmy ruchy Japończyków – może nie zgadza się generacja konsol, ale nie bądźmy już tacy drobiazgowi 😉

Czyżby w redakcji Tabletowo pracowali jasnowidzowie? ;) (źródło: Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Pokaz Nintendo otworzyła prezentacja rozgrywki nowej gry z serii słynnych wyścigów gokartów z wąsatym hydraulikiem – Mario Kart World. Możemy spodziewać się nowych tras, ulepszeń i sztuczek do nauczenia się, aby zakończyć wyścig jak najszybciej. Największą nowinką będzie jednak fakt, że pogoda oraz pora dnia będą wpływały na przebieg wyścigu, a całość zaoferuje otwarty świat. Gra będzie dostępna w dniu premiery konsoli.

Mario Kart World (źródło: Nintendo)

Szybko jednak przechodzimy do tematu samej konsoli, a konkretnie – GameChat. Switch 2 zyska możliwość komunikacji głosowej ze znajomymi w trakcie zabawy. Nintendo zapowiada, że sprzęt będzie w stanie wyłapać głos z większej odległości, pojawi się możliwość tłumienia hałasów otoczenia czy możliwość streamowania.

Do obsługi systemu będziemy wykorzystywać nowy „przycisk C”, mieszczący się na prawym Joy-Conie. Firma wypuści także akcesorium (oczywiście dodatkowo płatne) w postaci kamerki obsługiwanej w w trybie stacjonarnym. Funkcja będzie wymagała aktywnej subskrypcji Nintendo Switch Online.

Nintendo zaprezentowało także GameShare. Dzięki tej funkcji będziemy mogli podzielić się jednym tytułem z innymi konsolami – bez pożyczania Joy-Conów czy kupowania jednej gry kilka razy w większej grupie.

GameShare oraz GameChat (źródło: Nintendo)

Fani konkretnych danych w końcu mają swoje pięć minut. Wiemy już zatem, że Nintendo Switch 2 zostanie wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 7,9 cala ze wsparciem HDR, a gry będą odtwarzane maksymalnie w 120 klatkach a sekundę. Nintendo przypominiało także o magnetycznych Joy-Conach oraz zwróciło uwagę na większe przyciski i analogi czy tryb myszki, które widzieliśmy już w prezentacji Switcha 2 w styczniu 2025 roku.

Nowa konstrukcja to także lepsze audio ze wsparciem dźwięku 3D na słuchawkach, dwa porty USB-C, podstawka pozwalająca na odchylenie konsoli pod dowolnym kątem czy 256 GB pamięci wbudowanej. Przeprojektowana stacja dokująca umożliwi ogrywanie gier w 4K, a – żeby sprzęt nie przegrzewał się – pojawi się wbudowany wentylator odprowadzający ciepło w trybie stacjonarnym.

Kolejną grą, zaprezentowaną w trakcie wydarzenia, jest… instrukcja używania Nintendo Switch 2. Tak, dobrze czytacie – Welcome Tour umożliwi podejrzenie nam najważniejszych funkcji konsoli oraz przedstawi je w praktyce za pomocą zbioru minigier – podobnie jak NintendoLand na WiiU. Tytuł będzie dostępny w dniu premiery konsoli wyłącznie cyfrowo.

Switch 2 Welcome Tour (źródło: Nintendo)

A teraz słówko o przechowywaniu gier – zarówno fizycznie, jak i cyfrowo. Nowe kartridże na następcę Switcha 2 rozpoznacie po czerwonym kolorze zamiast szarego na obudowie. Przy okazji zobaczyliśmy także Pro Controller 2, oczywiście z „guzikiem C”. Niestety, wraz z przejściem na szybszy standard microSD Express Card, karty używane w poprzedniku nie będą kompatybilne ze Switchem 2.

Kolejną łyżeczką dziegciu w japońskiej beczce miodu – choć, niestety, spodziewaną – są płatne upgrade’y gier Nintendo dostępne na konsoli poprzedniej generacji. Firma zaprezentowała usprawnienia do Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Możemy spodziewać się nie tylko poprawionej grafiki, ale także nowych trybów czy dostępu do Zelda Notes – specjalnego zestawu funkcji dostępnych w aplikacji Nintendo Switch, za pomocą których uruchomimy „nawigację głosową” czy prześlemy projekt konstrukcji w postaci kodu QR.

Oprócz wyżej wymienionej trójki wiemy również, że „Nintendo Switch 2 Edition” otrzyma Kirby and the Forgotten Land, Metroid Prime 4 Beyond oraz Pokemon Z-A Legends.

Lista gier na Nintendo Switch 2

Aby całość była dla Was jak najbardziej czytelna, czas na listę gier na Switch 2, zarówno autorstwa Nintendo, jak i zewnętrznych producentów:

Drag x Drive

Elden Ring: Tarnished Edition

Hades 2

Street Fighter 6

Daemon X Machina – Titanic Scion

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

Split Fiction

EA Sports FC

Madden NFL

Hogwart’s Legacy

THPS 3+4

Hitman: World of Assassination

Project 007 (nowa gra w uniwersum Jamesa Bonda)

Bravely Default – Flying Fairy HD Remaster

Yakuza 0 – Director’s Cut

Deltarune – Chapter 3+4

Borderlands 4

Sid Meier’s Civilization VII

SeriaWWE 2K

Seria NBA 2K

Survival Kids

Enter the Gungeon 2

Starseeker: Astroneer Expeditions

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Final Fantasy VII: Remake Intergrade

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Hollow Kinght: Silksong

Story of Seasons: Grand Bazaar

Goodnight Universe

Two Point Museum

Wild Hearts S

Witchbrook

Puyo Puyo Tetris S2

Rune Factory: Guardians of Azuma

Marvel Cosmic Invasion

Star Wars: Outlaws

Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition

Fast Fusion

Shadow Labyrinth

Radou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files

Reanimal

Fortnite

Arcade Archives Ridge Racer 2

Professor Layton and the New World of Steam

Tamatgotchi Plaza

Human Fall Flat 2

The Duskbloods

Kirby Air Riders

Donkey Kong Bananza

Odejdźmy na chwilę od gier, a przejdźmy do zmian w Nintendo Switch Online. Usługa w wersji rozszerzonej wejdzie w końcu w erę GameCube’a wraz grami The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur II, F-Zero GX. Grafika zapowiada także premierę m.in.: Super Mario: Sunshine Fire Emblem: Path of Radiance Pokemon XD: Gale of Darkness w przyszłości.

Aby mieć jak najlepszą wczuwkę w trakcie zabawy, pojawi się również kontroler wzorowany na oryginale z GameCube’a – usprawniony łącznością bezprzewodową i przyciskiem C.

Lista gier na start prezentuje się kapitalnie. (Źródło: Nintendo)

Data premiery i cena Nintento Switch 2

Tyle dobroci, a jeszcze nie podałem, na kiedy możecie szykować swoje L4. Nintendo Switch 2 zadebiutuje 5 czerwca 2025 w dwóch wersjach – z samą konsolą oraz w pakiecie z Mario Kart World. Zamówienia przedpremierowe ruszą 9 kwietnia.

Sprzęt będzie dostępny w dwóch wersjach: podstawowej za 449 dolarów i z Mario Kart World za 499 dolarów.