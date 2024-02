Nie tylko Motorola chce owijać smartfony wokół nadgarstków

Samsung pokazał, że też potrafi zrobić urządzenie, które można owinąć wokół nadgarstka – zupełnie jak w koncepcji Motoroli. Mało tego, pochwalił się nim podczas tych samych targów: MWC 2024.

Smartfon owijany wokół nadgarstka

Targi MWC 2024 dają się zapamiętać jako arena prezentacji wielu naprawdę nietypowych urządzeń. Pokazane zostały takie ciekawostki jak laptop z przezroczystym ekranem (od Lenovo), smartfon bez aplikacji (od Deutsche Telekom) czy też właśnie telefon, który można owinąć sobie wokół nadgarstka. Motorola wywołała spore emocje tą ostatnią prezentacją, ale wcale nie była jedyną firmą, która wpadła na taki pomysł.

(fot. Andrew Lanxon/CNET)

Także Samsung przywiózł ze sobą do Barcelony prototyp smartfona z elastycznym ekranem, dzięki któremu możliwe jest noszenie go na ręce niczym dużą opaskę. Projekt nosi nazwę Cling Band, a jego głównym elementem jest podatny na wygięcia wyświetlacz typu OLED.

Całość w koncepcji Samsunga (wyłapanej przez CNET) wydaje się nieco smuklejsza niż propozycja Motoroli, a ponadto – mimo wszystko – bliżej jej do tradycyjnego smartfona. Jest tak chociażby za sprawą standardowego aparatu umieszczonego z tyłu obudowy.

Fakt, że już dwóch producentów zaprojektowało takie hybrydowe urządzenia, a nawet stworzyło ich działające prototypy, zwiększa teoretycznie szansę na to, że w niedalekiej przyszłości rzeczywiście doczekamy się rynkowej premiery takich produktów. I choć trudno na razie oceniać, czy takie rozwiązanie naprawdę może być praktyczne na co dzień, to jedno pozostaje niepodważalne: to wyjątkowo intrygujący projekt.

Samsung ma więcej ciekawych pomysłów

Samsung ma zresztą więcej takich gadżetów. Podczas targów MWC 2024 jego dział zajmujący się wyświetlaczami pokazał także malutkie, okrągłe ekrany OLED, które mogą być zintegrowane z najrozmaitszymi produktami codziennego użytku.

Producent z Korei Południowej zaprezentował też zapowiadane od lat urządzenie: „inteligentny pierścień” o nazwie Galaxy Ring. To subtelny gadżet, który ma na siebie wziąć sporą część funkcjonalności smart-zegarków i opasek fitness. I w jego przypadku mówimy o rzeczywistym produkcie, który doczeka się globalnej premiery jeszcze przed końcem tego roku.