Przesiądź się na elektryka. Teraz zrobisz to dużo taniej

O elektrykach dużo się mówi – i to nie tylko tych na czterech kołach. Na ulicach coraz częściej można spotkać rowery elektryczne. Teraz kupując taki jednoślad, możesz w komplecie zaopatrzyć się w hulajnogę elektryczną w promocyjnej cenie.

Promocja na elektryki Sharpa

Zainteresowanie kupnem hulajnóg i rowerów, a szczególnie ich elektrycznych wersji, w ostatnim czasie bardzo wzrosło. W sieciówkach ze sprzętem sportowym pojawiły się tłumy kupujących, którzy wreszcie mają w czym wybierać. O dwukołowych elektrykach debatują również rządzący. Dopłata do roweru elektrycznego w ramach programu „Mój rower elektryczny” ma wkrótce stać się rzeczywistością.

Teraz jeden z japońskich producentów zorganizował promocję. Jej zasada jest prosta – Ty kupujesz dowolny rower elektryczny marki Sharp u wybranych partnerów handlowych i jednocześnie możesz dokupić hulajnogę elektryczną za połowę ceny – dla siebie (lub kogoś innego). Akcja promocyjna potrwa do 1 czerwca 2025 roku, czyli do Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Kup rower elektryczny i otrzymaj 50% zniżki na hulajnogę elektryczną (źródło: Sharp)

Sharp oferuje kilka modeli dwukołowych elektryków, a ich zdecydowana większość kosztuje mniej niż 10 tysięcy złotych. Bez względu na to, czy masz zamiar z pomocą roweru elektrycznego szybciej poruszać się po miejskich ścieżkach, czy poszukujesz rozwiązania wygodnego na weekendowe wypady, a może chcesz zmieścić go do bagażnika i w kilka chwil dostać się do pracy – masz w czym wybierać.

Dorzuć hulajnogę do koszyka i kup ją za połowę ceny

Promocja obejmuje wszystkie modele rowerów elektrycznych marki Sharp. Decydując się na zakup, możesz za połowę ceny zakupić hulajnogę elektryczną Sharp EM-KT4CEU-G, której cena standardowo wynosi 1700 złotych. Model ten został wyposażony w 10-calowe, pompowane koła i akumulator o pojemności 10 Ah, co według deklaracji producenta powinno wystarczyć na pokonanie około 35 km na jednym ładowaniu. Maksymalna prędkość oferowana przez tę hulajnogę to 20 km/h, a maksymalne obciążenie – 120 kilogramów.

Pojazd otrzymał też wyświetlacz, z którego można odczytać obecną prędkość, poziom naładowania akumulatora oraz przebyty już dystans. Ponadto sprzęt ten łączy się z aplikacją mobilną oraz oferuje gniazdo USB, służące do ładowania smartfona.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy wybrać dowolny rower elektryczny Sharp, a następnie dodać go do koszyka wraz z hulajnogą EM-KT4CEU-G w dowolnym sklepie partnerskim. Rabat zostanie naliczony automatycznie.

Zasady promocji Sharp (źródło: RTV euro AGD)

Gdzie kupić? Rower elektryczny Sharp z hulajnogą za połowę ceny RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Zgodnie z informacją przekazaną przez producenta, z promocji można skorzystać w sklepie RTV Euro AGD, a także w Sellpoint, x-kom, Idealne Powietrze oraz Max Elektro. Zasady mogą różnić się w zależności od sklepu.