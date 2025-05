Po co płacić więcej, jak można mniej? Tak się robi dobre promocje

Platformy streamingowe w Polsce są uwielbiane. Pomimo ich rosnących cen, zainteresowanie nadal jest całkiem spore. Jeden z serwisów właśnie wystartował z nową promocją i oferuje plan bez reklam taniej niż ten z reklamami. Właśnie tak powinno robić się promocje!

Nowa promocja na SkyShowtime

Platforma SkyShowtime jest dostępna w Polsce już ponad 2 lata i od razu zdobyła wiernych fanów, szczególnie że od samego początku ceny za subskrypcję nie były wygórowane. W tym czasie sporo zdążyło się zmienić, m.in. SkyShowtime umożliwiło polskim użytkownikom zakup tańszego pakietu z reklamami. Platforma regularnie też przygotowuje nowe okazje.

Promocja SkyShowtime (źródło: SkyShowtime)

SkyShowtime zaanonsowało właśnie kolejną promocję, dzięki której możesz zapłacić za subskrypcję 40% mniej. Oferta została skierowana do nowych i powracających użytkowników oraz obejmuje plan Standard i Premium. Zgodnie z informacją, przekazaną przez przedstawicieli SkyShowtime, oferta ta jest ograniczona czasowo i ma obowiązywać od dziś, czyli 14 maja 2025 roku, aż do 30 czerwca 2025 roku.

Obniżone ceny prezentują się następująco:

za plan Standard zapłacisz 14,99 złotych miesięcznie (zamiast 24,99 złotych miesięcznie);

za plan Premium zapłacisz 29,99 złotych miesięcznie (zamiast 49,99 złotych miesięcznie).

Obecnie dostępne plany subskrypcji SkyShowtime (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

SkyShowtime 40% taniej – szczegóły promocji

Nowe ceny obowiązują przez 12 miesięcy. Po upływie tego czasu cena subskrypcji powróci do standardowej, regularnej, miesięcznej kwoty. Z usługi można zrezygnować w dowolnym momencie. Promocja nie obejmuje planu Standard z reklamami. Co ciekawe, wygląda na to, że aktualnie nie warto decydować się na plan Standard z reklamami, bo wersja bez reklam jest o 5 złotych miesięcznie tańsza niż ta z reklamami.

Aby skorzystać z promocji, należy przejść na stronę internetową i kliknąć w przycisk „Skorzystaj z oferty” (to link afiliacyjny – korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, dziękujemy!). W kolejnych krokach konieczne jest założenie konta lub zalogowanie się i opłacenie subskrypcji w promocyjnej cenie.

Co oferuje SkyShowtime?

Oferta filmowa i serialowa SkyShowtime obejmuje różnorodne produkcje. Tutaj znajdą coś dla siebie zarówno wielbiciele kultowych produkcji, fani nowoczesnych seriali, jak i najmłodsi widzowie. Na ten moment w ofercie znajdziesz m.in. Kaskadera, Kulej. Dwie strony medalu, Dzień szakala, The Agency czy Yellowstone.

Wkrótce na platformie znajdzie się również Anora, Dziki robot, Gladiator II, Sonic 3: Szybki jak błyskawica oraz Wicked. Fani seriali zyskają natomiast dostęp m.in. do trzeciego sezonu Star Trek: Nieznane nowe światy, Strefy gangsterów czy nowego polskiego serialu oryginalnego SkyShowtime Langer.