Takich słuchawek Xiaomi jeszcze nie miało. Premiera tuż za rogiem

Redmi Headphones Neo oficjalnie zadebiutują już niebawem. Będą to pierwsze nauszne słuchawki Xiaomi z ANC.

Co zaoferują słuchawki Redmi Headphones Neo?

Dopiero co dowiedzieliśmy się, że Xiaomi szykuje bliźniacze wersje Redmi Pad 2 SE, które zadebiutują globalnie, a już pojawiły się kolejne ciekawe informacje na temat planów Chińczyków. Otóż firma ma wprowadzić pierwsze słuchawki nauszne z ANC pod marką Redmi, co sugeruje m.in. atrakcyjną cenę.

Omawiany model, obecnie znany jako Redmi Headphones Neo, pozwoli producentowi wejść w nowy segment słuchawek i niewykluczone, że okaże się atrakcyjną alternatywą względem wielu innymi urządzeń. Słuchawki mają być wyposażone w dynamiczny przetwornik 40 mm, a także dostaniemy membranę pokrytą tytanem. Do tego dojdzie pasmo przenoszenia od 20 Hz do 40 kHz oraz trzy mikrofony z izolacją głosu wspomaganą przez sztuczną inteligencję. Zaletą ma być też obecność aktywnej redukcji szumów (ANC).

Redmi Headphones Neo będzie można podłączyć do dwóch urządzeń przez Bluetooth, a także nie zabraknie gniazda 3,5 mm oraz USB-C. Połączenie przewodowe powinno zapewnić lepszą jakość dźwięku w trakcie słuchania audio w bezstratnym formacie. Chociaż nie należy nastawiać się na poziom porównywalny do tego ze słuchawek z wyższej półki.

Z obecnych informacji wynika, że nowe słuchawki otrzymają akumulator o pojemności 500 mAh. Pozwoli on nawet 72 godziny odtwarzania bez włączonego trybu ANC. Natomiast czas pełnego naładowania ma wynieść 2 godziny.

Wypada jeszcze wspomnieć, że słuchawki Redmi Headphones Neo mają ważyć 410 g, a ich konstrukcja zapewni wodoszczelność na poziomie IP54. Ponadto Xiaomi ma zastosować mechanizm umożliwiający złożenie słuchawek, aby ich transport był wygodniejszy.

Redmi Headphones Neo – ile mogą kosztować?

Roland Quandt, mający doświadczenie w ujawnianiu planów producentów sprzętu, twierdzi, że cena powinna wynieść około 50 euro, czyli około 212 złotych. Warto dodać, że słuchawki przedpremierowo trafiły do dwóch sklepów – Diglex Electronics wycenił je na 135,86 złotych, ale przy zamówieniu minimum 100 sztuk (nie jest to oferta dla klienta indywidualnego), a filipiński Lazada wycenił je na 3299 peso filipińskich, co jest równowartością około 196 złotych.

Dokładna data premiery nie jest znana, ale debiut słuchawek ma być tuż za rogiem. Początkowo pojawią się w dwóch kolorach – Obsidian Black i Sand White, a wersja Mist Blue dołączy we wrześniu.