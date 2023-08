Dwie nowości w mObywatelu – jedna od teraz, druga „na potem”

Zbliżacie się do końca kursu na prawo jazdy i został Wam wyłącznie egzamin praktyczny? Wszystko wskazuje na to, że jeśli go zdacie, tymczasowe prawo jazdy będzie już na Was czekać w aplikacji mObywatel. Co to oznacza?

Kiedyś to były egzaminy

Siłą rzeczy muszę pamiętać moment, w którym zdałem egzamin na prawo jazdy kategorii B. W końcu jeżeli interesujesz się motoryzacją i dokument otwiera ci drogę do bezpośredniego doświadczania świata czterech kółek, ciężko nie kryć ekscytacji. Styczniowe, zimne popołudnie, choć bez opadów śniegu i powiewów wiatru. Wysiadając z „elki” pod WORD-em chwilę później dzwonię z radością do mojego taty, aby ten odebrał mnie, świeżo upieczonego kierowcę, i zawiózł do domu.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Podejrzewam, że przez lata nic się nie zmieniło – młodzi i starsi zdawali egzaminy na prawo jazdy, a po zakończonej sukcesem próbie wsiadali do taksówki, autobusu, na rower lub szli do następnego celu pieszo. W końcu zdanie praktyki nie oznaczało jeszcze, że legalnie możemy poruszać się po drogach – potrzebny jeszcze był „świstek” w postaci prawa jazdy.

Tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu

Na szczęście staramy rozwijać się jako społeczeństwo i wizja możliwości wsiadania za kółko od razu po zdaniu egzaminu była całkiem realna – wystarczyło opracować dokument, który na krótki okres pomiędzy zakończeniem kursu a odebraniem właściwego prawa jazdy uprawniałby do jazdy samochodem. Czymś takim jest właśnie tymczasowe prawo jazdy, które Ministerstwo Cyfryzacji zaczęło wdrażać do aplikacji mObywatel.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Cyfrowy dokument dostępny w rządowej aplikacji jest ważny przez 30 dni od momentu zdania egzaminu na kategorię AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Usługa dostępna jest zarówno dla tych, którzy zdobywają swoje pierwsze uprawnienia, jak i ci, którzy właśnie je rozszerzają (pod warunkiem, że mowa o ww. kategoriach).

Usługa będzie wdrażana sukcesywnie od 7 do maksymalnie 21 sierpnia br., dlatego nie wszyscy użytkownicy znajdą ją w swojej aplikacji już dziś. Nową usługę będziemy wdrażać przez kilka dni, zgodnie z najlepszymi standardami wprowadzania zmian w aplikacjach. Myślę, że już przyszłego tygodnia powinna być ona dostępna dla każdego, kto nabędzie nowe uprawnienia i będzie miał zainstalowanego mObywatela. Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji

Jak wygląda cały proces krok po kroku? Kończąc egzamin, system PWPW przesyła Wasze dane do CEK (Centralna Ewidencja Kierowców). Następnie egzaminator uzupełnia PKK (Profil Kandydata na Kierowcę). Dane wędrują do CEK oraz do Starosty. Następnie CEK tworzy tymczasowe prawo jazdy, a aplikacja mObywatel informuje Was o możliwości pobrania nowego dokumentu.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że policja może sprawdzić Wasze dane kierowcy samodzielnie, więc nie musicie okazywać tymczasowego prawa jazdy podczas kontroli. Warto również pamiętać o tym, że dokument jest ważny wyłącznie na terenie Polski.

Aplikacja rządowa przyjazna oddającym krew

Jak widać mObywatel 2.0 prężnie się rozwija i już praktycznie zapomnieliśmy o jego nie do końca udanym starcie. Minister cyfryzacji przy okazji niedawno przekazał na Twitterze (czy może już powinniśmy mówić „na iksie”?), że oddanie krwi przy jednoczesnym legitymowaniu się mDowodem jest jak najbardziej możliwe. W niedalekiej przyszłości możemy również liczyć na zintegrowanie z platformą legitymacji krwiodawcy.