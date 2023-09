Żabka wprowadza zmiany w Kawonamencie. Ceny idą w górę, ale jest sposób, by płacić mniej

Żabka to jedna z niewielu sieci handlowych w Polsce, która potrafi naprawdę zaskoczyć swoich klientów, wprowadzając nowe usługi stworzone z myślą o nich. Kawonament, czyli usługa abonamentu na kawę, zostanie rozszerzona. Pojawią się trzy opcje cenowe tej wyjątkowej subskrypcji. Chociaż ogólnie ceny idą w górę, to jednak jest sposób, żeby za kawę zapłacić mniej. Jak to zrobić?

Żabka zmienia abonament na kawę. Ceny w górę

Subskrypcja, która zazwyczaj kojarzy się nam z serwisami streamingowymi, w swojej wyjątkowej formie – abonamentu na kawę, została wprowadzona przez Żabkę w listopadzie 2022 roku. Kawonament można wykupić w aplikacji żappka. Do tej pory występował jeden wariant subskrypcji, którego cena wynosiła 49,99 złotych za 30 dni. Taki zakup umożliwiał odebranie jednej kawy dziennie. Jakie zmiany w tej usłudze przygotowała Żabka?

Najistotniejszą zmianą jest bez wątpienia fakt, że teraz miłośnicy kawy będą mieć do wyboru nie jeden, a trzy warianty cenowe abonamentu na kawę. Pierwszy z pakietów o nazwie MAX oferuje klientom możliwość odbioru 30 kaw w ciągu 30 dni, a jego koszt to 59,99 złotych. Jak widać, cena w porównaniu z poprzednią wzrosła o 10 złotych, czyli cena kubka kawy w kawonamencie zwiększyła się z około 1,66 złotych do 1,99 złotych.

Kolejną wprowadzoną przez Żabkę opcją subskrypcji jest MIDI, która zapewnia dostęp do 15 kaw w ciągu 30 dni. Jej cena wynosi 39,99 złotych miesięcznie. Trzecią i ostatnią do wyboru opcją abonamentu na kawę jest MINI. To oferta, dzięki której w cenie 19,99 złotych w ciągu 10 dni klient może odebrać 7 kaw. Sieć sklepów Żabka przekazała portalowi Wiadomości Handlowe, że nowa oferta ma zainteresować osoby oczekujące większej elastyczności.

Możesz kupić kawę taniej, ale wcześniej musisz sporo zapłacić

Żabka przygotowała specjalną ofertę, dzięki której możliwy będzie zakup wszystkich rodzajów kawy o złotówkę taniej. Żeby klient mógł z niej skorzystać, musi jednak najpierw kupić specjalny, wielorazowy „zielony kubek”, za który trzeba sporo zapłacić. Jest on dostępny we wszystkich sklepach sieci. Kubek ma pojemność 400 ml, a jego cena wynosi 49,99 złotych.

Kawa serwowana w jest w każdym z ponad 9700 sklepów Żabka. Sieć podaje, że rocznie sprzedaje ponad 24 mln kubków czarnego napoju. Kawa z Żabki to palona we Włoszech, 100% arabica. Mieszanka zawiera w swoim składzie kawę z plantacji Bob-o-link.