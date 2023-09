One UI 6 dla serii Galaxy S23 już w Polsce! Jak przetestować nowy soft?

Już kilka tygodni temu Samsung udostępnił posiadaczom smartfonów z serii Galaxy S23 betę One UI 6 opartego o Androida 14. Początkowo oprogramowanie mogły testować wyłącznie zainteresowane osoby ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec i oczywiście z Korei Południowej. Tym razem jednak wyjątkowo trzeba było dość długo czekać, by lista krajów rozszerzona została o kilka kolejnych, w tym, co szalenie istotne, o Polskę. Jak już teraz zapoznać się z najnowszą wersją interfejsu Samsunga?

Beta rządzi się swoimi prawami – kilka słów na początek

Zanim zaczniemy – kilka ważnych słów. Testy przeznaczone są dla całej serii Galaxy S23, czyli Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Co trzeba wiedzieć przede wszystkim, to jeśli jesteście zainteresowani testami bety, wykonajcie kopię zapasową swoich danych. Nie powinny zostać usunięte, ale przezorny zawsze ubezpieczony i sam Samsung ten krok zdecydowanie zaleca. Zresztą, jestem przekonana, że dawno kopii nie robiliście, więc nie zaszkodzi zrzucić na dysk, czy to komputera, czy chmury, swoich zdjęć, dokumentów i całej reszty.

Co równie ważne, beta oprogramowania może zawierać błędy i powodować braki w stabilności działania smartfona. Jeśli zatem nie jesteście na to gotowi, nie instalujcie bety, bo nie ma to najmniejszego sensu.

Beta w końcu jest od tego, by przetestować soft i sprawdzić występujące błędy, zgłosić je i do czasu oficjalnego wypuszczenia przez producenta – naprawić.

Będąc tego świadomym – możemy przejść dalej. Poniższa instrukcja jest oficjalną drogą dołączenia do grona testerów, którą możecie znaleźć również na stronie dla deweloperów.

Jak zostać testerem oprogramowania beta Samsunga?

Zasadniczo poszczególne kroki są banalnie proste, a dostanie się do grona testerów zajmuje dosłownie kilka chwil. Pierwsze, co musimy zrobić, to odszukanie na smartfonie – w tym przypadku Galaxy S23 Ultra, bo to właśnie ten model aktualnie objęty jest betą One UI 6 – aplikacji Samsung Members.

Jeśli z jakiegoś powodu nie mamy jej zainstalowanej, w każdym momencie możemy pobrać z Google Play lub Galaxy Apps. Logujemy się do aplikacji Samsung Members, a następnie klikamy w baner na stronie głównej – trudno pomylić go z czymkolwiek innym.

Po udanej rejestracji przechodzimy ścieżkę: Ustawienia – Aktualizacja oprogramowania – Pobierz i zainstaluj. Czekamy kilka (lub kilkadziesiąt, jak w moim przypadku) minut aż oprogramowanie się pobierze, a telefon zrestartuje. I to wszystko – gotowe!

Jeśli zdecydujecie się na testowanie bety One UI 6, dajcie koniecznie znać w komentarzach jak wrażenia :)