Wiemy, kiedy platforma Max zastąpi HBO Max w Polsce. Znamy dokładną datę!

To już oficjalne! Wiemy, kiedy platforma Max zastąpi HBO Max w naszym kraju. Trzeba przyznać, że trochę się na nią naczekaliśmy. Czy wiadomo już, ile trzeba będzie za nią zapłacić?

Już niedługo pożegnamy HBO Max

Wspomniałem, że w Polsce trochę naczekaliśmy się na tę platformę. To wszystko dlatego, że już w październiku 2023 roku przedstawiciele Warner Bros. Discovery ogłosili, że ich nowa usługa streamingowa zadebiutuje w Europie, zastępując HBO Max, wiosną 2024 roku. Na początku marca 2024 roku pojawił się nieco dokładniejszy termin, ponieważ wówczas mowa była o czerwcu 2024 roku. Dzisiaj mamy już pewność. Na stronie internetowej serwisu oraz na YouTube udostępniona została reklama, w której pada konkretna data. Jest to 11 czerwca 2024 roku.

Platforma Max to nie tylko to, co doskonale znane jest już użytkownikom HBO Max, czyli bogata biblioteka filmów, seriali i programów telewizyjnych. W ofercie ma pojawić się także dodatkowy pakiet „Kanały TV i Sport”, który zapewni dostęp do kanałów TV na żywo. Mają być to m.in. TVN24, CNN, TVN, TVN7, Cartoon Network, Cartoonito, Eurosport 1 i Eurosport 2. Ponadto każdy z subskrybentów serwisu będzie mieć możliwość śledzenia transmisji na żywo między innymi z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Ile trzeba będzie zapłacić za dostęp do nowego serwisu?

Klienci w Polsce, oprócz dodatkowego pakietu opisanego powyżej, będą mieć do wyboru jeszcze 3 warianty subskrypcji. Pakiet podstawowy z reklamami zaoferuje oglądanie wideo w rozdzielczości Full HD na maksymalnie dwóch urządzeniach równocześnie. Pakiet standard zapewni te same funkcje co poprzedni, ale bez reklam oraz umożliwi pobranie do 30 tytułów do oglądania offline. Z kolei pakiet premium pozwoli na oglądanie filmów i seriali w rozdzielczości 4K na maksymalnie czterech urządzeniach jednocześnie, z dźwiękiem Dolby Atmos przy niektórych tytułach, a także pobranie do 100 tytułów do odtwarzania offline.

Na łamach Tabletowo.pl informowaliśmy Was, że znane są już ceny nowej platformy na Słowacji oraz w Czechach. Na ich podstawie szacuje się, że wysokości opłat w Polsce mogą wynosić 34,99 złotych za pakiet standardowy oraz 44,99 złotych za pakiet premium. Niestety nie zostały one oficjalnie potwierdzone. Na stronie internetowej serwisu widnieje jedynie informacja, że „Wszyscy subskrybenci HBO Max automatycznie otrzymają dostęp do Max”, oraz że zakup subskrypcji będzie możliwy od 11 czerwca 2024 roku.