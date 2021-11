Dynamiczne motywy z Androida 12 pojawią się na wielu smartfonach wiodących producentów

Android 12 przyniósł naprawdę spore zmiany w kwestii wizualnej, odczuwalnie odświeżając wygląd całego systemu, jak i poszczególnych aplikacji czy widżetów. Okazuje się, że jedno z ciekawszych rozwiązań pojawi się również na smartfonach producentów współpracujących z Google.

Xiaomi, Motorola i OnePlus ze wsparciem dla motywów

W przeciwieństwie do iOS 15, który dla wielu osób okazał się rozczarowujący pod względem nowości, Android 12 jest znacznie ciekawszą aktualizacją. Firma z Mountain View zdecydowała się na wprowadzenie, między innymi, nowego języka wzornictwa Material You.

Uwagę zwraca chociażby system motywów Monet, który pozwala na kolorystyczne dostosowanie wybranych elementów interfejsu systemu, a także poszczególnych aplikacji, do wiodącego koloru w całym systemie operacyjnym. Trzeba przyznać, że wygląda to całkiem efektownie. Niestety, obecnie zarezerwowane jest wyłącznie do smartfonów z linii Pixel.

Jak informuje serwis XDA Developers, dynamiczne motywy powinny zawitać także na urządzenia innych producentów. W bibliotece Material Components Google pojawiło się nowe zatwierdzenie kodu, które zapowiada wprowadzenie opisanych zmian.

Co więcej, zmiany w kodzie zatytułowane „Dodaj listę producentów obsługujących dynamiczne kolory” zdradzają listę firm, które mają wprowadzić obsługę motywów Monet. Wśród nich należy wymienić takie firmy jak: Oppo, realme, OnePlus, Vivo, Xiaomi, Motorola, Itel, Tecno Mobile, Infinix, HMD Global (Nokia), Sharp, Sony, TCL, a także Lenovo.

Mogą pojawić się drobne różnice w działaniu

Warto zauważyć, że Android 12 na Oppo czy Xiaomi w mniejszym lub większym stopniu będzie różnił się od tego z Pixeli. Może to dotyczyć wielu elementów warstwy graficznej, jak i również działania funkcji dynamicznych motywów.

Producenci mogą sięgnąć po silnik stworzony przez Google, ale nie mają takiego obowiązku. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzili własne algorytmy. Dobrym przykładem jest Oppo Find X3 Pro, który w Androidzie 12 beta otrzymał podobną funkcję, aczkolwiek z autorską implementacją dynamicznych kolorów.

Samsung, będący największy producentem smartfonów, również może nie pójść identyczną drogą jak Google w systemie Android 12. Co prawda, One UI 4 beta zyskało funkcję dynamicznych motywów, ale nie wiadomo czy zostanie ona podłączona do biblioteki Material Components. Niewykluczone więc, że dostosowywanie kolorystyki nie będzie dostępne w przypadku niektórych aplikacji.