Nowy marketplace startuje w Polsce. To potężna konkurencja dla Allegro

W Polsce wystartował właśnie nowy marketplace, który może stać się silną konkurencją dla Allegro. Dotychczas firm konkurował z Glovo i Żabka Jush.

Konkurencja dla Żabki Jush i Glovo to było za mało – teraz twórcy chcą konkurować z Allegro

Dotychczas Lisek.App kojarzony był przede wszystkim z rynkiem q-commerce, czyli ekspresowymi zakupami produktów z kategorii, takie jak artykuły spożywcze, kosmetyki czy chemia domowa. Usługi oferowano w dziewięciu polskich miastach, a paczki dostarczane są bardzo szybko wprost pod drzwi klienta. Cały proces dostaw jest podobny do systemu znanego z Żabka Jush czy Glovo – od listopada 2025 roku również z 15-minutową dostawą z Media Marktu.

Twórcy serwisu Lisek znacznie rozszerzają swoją działalność. Od teraz platforma nie będzie kojarzona wyłącznie z podstawowymi produktami oraz ekspresową dostawą pod drzwi w wybranych miastach, gdyż właściciele otworzyli nowy marketplace o nazwie Lisek Bazaar. Co ważne, e-commerce zaoferuje dostawy na terenie całej Polski i za pośrednictwem tradycyjnej obsługi kurierskiej.

Na start Lisek Bazaar zaoferuje około 40 tysięcy produktów spośród 21 kategorii, w tym należących do małego RTV i AGD, sprzętu sportowego i kempingowego, artykułów dedykowanych dla dzieci oraz zwierząt, akcesoriów do domu i ogrodu, a także kosmetyków. W nadchodzących tygodniach planowane jest rozszerzenie asortymentu, aby docelowo osiągnąć do 400 tysięcy produktów.

Lisek Bazaar (źródło: Lisek.App)

Lisek Bazaar – nowa platforma e-commerce startuje w Polsce

Sprzedażą artykułów na platformie Lisek Bazaar zajmą się wyłącznie polscy sprzedawcy. Co ważne, zakupy można będzie realizować dokładnie w tej samej aplikacji i za pomocą tego samego konta, co dotychczas.

Współzałożyciel platformy – Michał Krowiński – deklaruje, że Lisek ma już dziesiątki tysięcy klientów, którzy codziennie robią u nas zakupy. Przedstawiciel podkreśla, że nowa usługa w tej samej aplikacji oznacza dla obecnych klientów, że znajdą teraz wszystko w jednej aplikacji – zarówno zakupy na teraz, w kilkanaście minut i te na potem w jednym miejscu, bez przeskakiwania między aplikacjami czy zakładkami.

Firma podkreśla, że Lisek Bazaar jest również szansą dla sprzedawców, którzy mają dostęp do bazy aktywnych, regularnie powracających klientów. Przedsiębiorcy więc nie muszą budować swojego „zasięgu” od początku. Warto wspomnieć, że q-commerce Lisek.App wystartował w 2018 roku i dotychczas zdołał dostarczyć Polakom ponad 60 milionów produktów na terenie Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Katowic i Trójmiasta.