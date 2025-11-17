Nowy smartfon w mniej niż godzinę. Nowa usługa w znanej sieci elektromarketów

Jeśli preferujesz zakupy przez internet, ale równocześnie oczekiwanie nawet jeden dzień na dostawę wymarzonego smartfona lub innego sprzętu jest dla Ciebie irytujące, to nowa usługa w znanej sieci elektromarketów z pewnością Cię zainteresuje.

Szybka dostawa smartfona (i nie tylko) do domu

Media Markt i Glovo ogłosili nawiązanie współpracy, dzięki której klienci otrzymają swój wymarzony albo po prostu potrzebny „na już” sprzęt nawet po mniej niż godzinie od złożenia zamówienia. Jest to odpowiedź na potrzeby konsumentów. Nie każdy bowiem ma czas bądź chęć fatygować się osobiście do sklepu.

Wdrożenie nowej usługi rozpoczęto pilotażowo w Warszawie, gdzie zamówienia przygotowywane są średnio w 30 minut. Klienci najczęściej zamawiali małe RTV i AGD oraz akcesoria, takie jak kable, ładowarki i zasilacze. Wśród zamówionych w Media Markt i dostarczonych przez kuriera Glovo znalazły się jednak też odkurzacz bezprzewodowy i monitor, a najdroższym produktem był Apple Watch.

Nowa usługa jest dostępna nie tylko w Warszawie, ale też Czeladzi, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Zabrzu. Od 2026 roku jej dostępność będzie sukcesywnie rozszerzana także o mniejsze miejscowości.

W ten sposób klienci mogą zamawiać artykuły o wadze do 15 kg, a do wyboru mają nawet ponad 12 tysięcy produktów z oferty Media Markt. Glovo informuje, że poczeka na zamówienie do godziny, jednak często zakupy pojawiają się u klienta wcześniej – w zależności od adresu dostawy czy aktualnego natężenia ruchu.

Zakupy z Media Markt może dostarczyć także Uber

Ogłoszona dziś oficjalnie współpraca z Glovo jest kolejnym rozszerzeniem usługi szybkiej dostawy zamówienia. Od października 2024 roku klienci mogą bowiem wybrać też dostawę zakupionych w Media Markt produktów przez Ubera (rowerem bądź samochodem).

Dzięki tej usłudze można otrzymać swoje zamówienie w ciągu 90 minut. Można z niej skorzystać w przypadku wybranych produktów – limitem jest waga (maksymalnie 15 kg), wymiary (maksymalnie 100x60x50 cm) i wartość (maksymalnie 10000 złotych brutto). Jest ona dostępna w promieniu 8 km od wybranego sklepu Media Markt.

Warto też wiedzieć, że dostawa w 90 minut zostanie zrealizowana, jeśli klient złoży zamówienie najpóźniej 2 godziny przed zamknięciem wybranego sklepu.