Mapy Google testują nowy przycisk. Będzie nieco wygodniej

Mapy Google mogą niebawem doczekać się zmian w interfejsie. Nowe rozwiązania są już testowane.

Nowy przycisk w Google Maps ułatwi udostępnianie lokalizacji

Użytkownicy aplikacji Mapy Google mogą udostępnić swoją lokalizację innym osobom. Niewykluczone jednak, że nie każdy o tym wie, co najpewniej wynika m.in. z „ukrycia” tej opcji w interfejsie. Otóż trzeba kliknąć na niebieską kropkę, która reprezentuje aktualną pozycję użytkownika. Wówczas wyświetlane jest menu, w którym znajduje się przycisk służący do udostępnienia lokalizacji.

Najwidoczniej nawet Google uznało, że dotychczasowe podejście wymaga poprawki. U niektórych użytkowników pojawił się nowy przycisk w prawym dolnym rogu, którego kliknięcie powoduje przejście do sekcji udostępniania lokalizacji. Dodatkowo, aby całość była możliwie najbardziej intuicyjna, przycisk otrzymał stosowną ikonkę.

Nie jest to duża zmiana, ale jak najbardziej może ułatwić korzystanie z opisanej funkcji. Nowe podejście zostało zauważone w aplikacji Mapy Google w wersji 26.12.03.884026066. Nie wiadomo kiedy trafi do wszystkich użytkowników. Należy też założyć opcjonalny scenariusz – okres testów zawsze może zakończyć się bez szerokiego wdrożenia zmiany.

Istniejący przycisk i nowy przycisk | źródło: Android Authority

Mapy Google mogą zyskać też inne zmiany wizualne

Podczas prowadzenia do celu w Google Maps dostępne jest menu z dodatkowymi opcjami – wystarczy pociągnąć dolną belkę do góry. To właśnie ta sekcja niebawem ma doczekać się wizualnego odświeżenia.

W nowym projekcie poszczególne elementy są większe, co może ułatwić korzystanie z nich w trakcie jazdy. Jednak niektóre opcje zostały przeniesione nieco głębiej – m.in. pokaż ruch na trasie i pokaż mapę satelitarną. Niektórzy wskazują, że kierowcy po prostu rzadko zmieniają te opcje, więc nie muszą znajdować się na pierwszym planie.

źródło: Android Authority

W tym przypadku również mamy do czynienia z testami. Najpewniej zmiana wkrótce trafi do wszystkich użytkowników, aczkolwiek tutaj też są możliwe inne scenariusze.

Wypada dodać, że niedawno zobaczyliśmy zapowiedź prawdziwej rewolucji w Google Maps, która wprowadzi zupełnie inne podejście do wyglądu nawigacji. Jedni są zachwyceni, inni wskazują na spadek czytelności mapy.