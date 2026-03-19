Lista zakupów, która tworzy się sama? Tak, to możliwe

A gdyby tak listy zakupów tworzyły się same? To (prawie) możliwe – po ostatniej aktualizacji aplikacji Listonic. Twórcy wprowadzili w niej asystenta AI, który jest w stanie samodzielnie stworzyć listy zakupów na podstawie historii, zdjęcia lodówki czy interesującego Cię przepisu na obiad.

Asystent AI w aplikacji Listonic. Pomoże zaplanować zakupy i posiłki

Pod koniec 2024 roku w aplikacji Listonic pojawiła się sztuczna inteligencja, która wzięła na siebie między innymi wyszukiwanie najlepszych ofert na produkty, które mogą zainteresować użytkownika. Teraz twórcy poszli o krok dalej, wprowadzając… asystenta z brokułem w awatarze.

Co potrafi asystent AI w aplikacji Listonic? Ano może chociażby:

zaplanować zakupy na cały tydzień lub na specjalną okazję,

zaproponować przepisy kulinarne dostosowane do preferencji użytkownika i stworzyć na ich podstawie listę zakupów,

zasugerować tańsze zamienniki dla konkretnych produktów,

a także stworzyć listę zakupów na podstawie notatki głosowej, kartki z przepisem lub zdjęcia przedstawiającego wnętrze lodówki.

Gadaj z nim jak z kumplem, a lista zakupów stworzy się sama

Co ważne, asystent cały czas uczy się preferencji, potrzeb i zwyczajów użytkownika, dzięki czemu jego sugestie dotyczące zakupów, jak i ewentualnych przepisów, mają być dobrze dopasowane. Nie bez znaczenia jest też to, że nie trzeba zapamiętywać żadnych komend, bo – jak na warzywo – brokuł całkiem dobrze radzi sobie z rozumieniem naturalnego języka.

„Potrzebuję pomysł na szybki obiad z tego, co mam w lodówce”, „zaproponuj 5 pomysłów na zdrowe śniadanie i napisz, co muszę kupić”, „wrzuć na listę zakupów sezonowe owoce”, „planujemy wieczorne spotkanie przy czerwonym winie – czego potrzebuję, by przygotować przekąski”, „jestem w sklepie, podaj składniki na szybki i zdrowy makaron z małą ilością tłuszczu” – to tylko kilka przykładowych zapytań, z którymi poradzi sobie brokuł.

Asystent AI w aplikacji Listonic (źródło: Listonic)

Przy odpowiadaniu, asystent bierze pod uwagę historię zakupów, aktualny stan lodówki oraz wspomniane już preferencje użytkownika. Może na spokojnie przygotować plan działania w domu albo też udzielić szybkiej odpowiedzi już w sklepie.

Aktualizacja jest już dostępna

Wprowadzająca asystenta AI aktualizacja aplikacji Listonic została już udostępniona – zarówno w sklepie Google Play (na smartfony z Androidem), jak i w App Store (na iPhone’y).