Nowe narzędzia w Mapach Google powinny pomóc przed i podczas świąt

Dla wielu osób okres przedświąteczny, a także same święta Bożego Narodzenia, to przede wszystkim różne wyjazdy. Niewykluczone, że jedną z bardziej pomocnych aplikacji okażą się Mapy Google.

Reklama

Nie lubisz tłumów? Możesz ich uniknąć

Mapy Google dla wielu osób stały się niemal niezbędną aplikacją na smartfonie. Owszem, nie brakuje konkurencyjnych nawigacji, które mogą okazać się chociażby lepszym rozwiązaniem dla kierowców. Jeśli jednak szukamy naprawdę rozbudowanego narzędzia, zapewniającego bogaty zestaw funkcji, trudno wskazać lepsze rozwiązanie od oprogramowania z Mountain View.

Google świetnie zdaje sobie z tego sprawę, a także jest świadome, że jego aplikacja jest dość często wykorzystywana w okresie przedświątecznym oraz podczas samych świąt. To dobra informacja dla wszystkich użytkowników, bowiem często oznacza to dodanie w ostatnich tygodniach roku nowych funkcji lub rozbudowanie tych już obecnych.

Reklama

We wpisie na oficjalnym blogu możemy przeczytać o rozwiązaniach, które w założeniach mają ułatwić różne wyjazdy, niezależnie od tego, czy wybieramy się do rodziny mieszkającej na drugim krańcu Polski, czy tylko chcemy wyskoczyć do pobliskiego marketu na zakupu.

Mapy Google (fot. Google)

Pierwszą, nową funkcją w aplikacji Mapy Google jest Area Busyness. Łączy ona trendy ruchu na żywo, aby zapewnić użytkownikom szybki podgląd na zatłoczenie poszczególnych miejsc. Dzięki temu możemy wybrać lokalizację bez tłumów lub poznać w nowym mieście popularne miejscówki.

Area Busyness jest już wdrażana na całym świecie. Docelowo ma być dostępna u wszystkich osób na Androidzie i iOS.

Poznaj rodzaje sklepów przed wejściem do centrum handlowego

Mapy Google mają również ułatwić poruszanie się po dużych budynkach, takich jak galerie handlowe czy lotniska. Karta Directory pozwala na sprawdzenie, jakie rodzaje sklepów znajdują się w budynku (np. sklepy z zabawkami lub butiki z biżuterią), jak prezentują się poczekalnie na lotniskach, czy znajdziemy w pobliżu wypożyczalnie samochodów, parking i nie tylko.

Mapy Google (fot. Google)

W każdej z kategorii dostępna jest lista firm, a także przydatne informacje o tym, czy sklep jest otwarty, jego ocena i na którym piętrze się znajduje. Funkcja jest już wprowadza na całym świecie, zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i tych działających pod kontrolą iOS.

Na pozostałe nowości musimy jeszcze poczekać

Użytkownicy aplikacji Mapy Google w USA niebawem powinni zobaczyć podgląd przedziałów cenowych dla lokali gastronomicznych. W założeniach ma to pomóc w zaoszczędzeniu pieniędzy, gdy przykładowo zdecydujemy się nie gotować na święta. Ponadto pojawi się opcja śledzenia zamówień złożonych w sklepach spożywczych.

Niestety, nie wiemy kiedy przedstawione przed chwilą nowości trafią do Polski. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać.