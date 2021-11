Google Chrome 96 już tu jest. Powrót do ostatnio odwiedzonej strony powinien być szybszy

Najnowsza wersja przeglądarki Google trafia już do użytkowników. Chrome 96 wprowadza kilka usprawnień, które będą odczuwalne przede wszystkim na desktopie.

Szybsza reakcja na przycisk „Wstecz” i „Dalej”

Pierwsza z nowości, wdrażanych wraz z Google Chrome 96, powinna poprawić komfort korzystania z przeglądarki, szczególnie gdy często sięgamy do przycisków nawigacji pomiędzy aktualnie otwartą stroną, a tą przed chwilą odwiedzoną. Warto dodać, że o tej zmianie mogliśmy usłyszeć już wcześniej, a także dostępna jest ona od dłuższego czasu w wersji na Androida.

Od teraz przeglądarka Google wykorzystuje dodatkową pamięć podręczną, aby trzymać w niej zapisaną ostatnią stronę, na której byliśmy. Sprawia to, że po kliknięciu na przycisk „Wstecz” lub „Dalej” nie zobaczymy ekranu ładowania, a prawie od razu całą witrynę. Należy mieć jednak na uwadze, że opisany mechanizm zwiększa zapotrzebowanie na pamięć operacyjną.

Co prawda, aplikacje PWA (progressive web apps) nie zdobyły jeszcze takiej popularności jak ich bardziej klasyczne wersje, ale cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zarówno wśród deweloperów, jak i samych użytkowników. Niewykluczone, że to się wkrótce zmieni. W końcu Google Chrome to najczęściej wybierana przeglądarka internetowa na świecie.

W Chrome 96 dodano opcję, która umożliwia aplikacjom PWA zarejestrowanie się w systemie jako programy obsługi niestandardowych adresów URL. Oznacza to, że adresy URL aplikacji internetowych, takich jak chociażby Twitter, powinny być bez problemów otwierane w samej aplikacji, a nie w oddzielnym oknie przeglądarki.

Jeszcze więcej mroku podczas przeglądania internetu

Ciemne motywy spotkały się z naprawdę ciepłym przyjęciem. Obecnie z Dark Mode możemy korzystać w wielu systemach operacyjnych, aplikacjach i stronach internetowych. Niestety, wciąż jest sporo witryn, które nie oferują opcjonalnego ciemnego motywu.

Z pomocą przychodzi jednak Google Chrome 96. W przeglądarce pojawiła się funkcja, która umożliwia wymuszenie trybu ciemnego. Należy jednak zaznaczyć, że takie rozwiązanie nie zawsze działa dobrze, a dodatkowo obecnie jest w fazie eksperymentalnej. Jeśli mimo tego, chcecie sprawdzić opisaną nowość, to należy aktywować flagę #darken-websites-checkbox-in-themes-setting i ponownie uruchomić przeglądarkę.

Kolejną nowością, która skierowana jest dla użytkowników przeglądarki na Androidzie, jest możliwość powiększenia tekstu na stronie. Funkcja jest ukryta pod flagą #enable-accessibility-page-zoom, więc konieczne będzie aktywowanie odpowiedniej flagi i ponowne uruchomienie Chrome’a.

Google Chrome 96 jest już wprowadzany na desktopy, tablety i smartfony. W związku z tym, że aktualizacja przeprowadzana jest stopniowo, to jeszcze nie wszyscy mogą mieć dostęp do najnowszej wersji. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i czekać.