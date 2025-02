Mapy Google lepiej dogadają się z Gemini. Nowa funkcja jest już w drodze

Jak wynika z odkrytych zmian, Mapy Google wkrótce doczekają się lepszej integracji z Gemini. Nowość jest już testowana.

Mapy Google zyskają lepszą integrację z Gemini

Patrząc na tempo rozwoju Gemini łatwo jest dostrzec, że Google traktuje ten produkt z wysokim priorytetem. Nie powinno to jednak dziwić, bo sztuczna inteligencja zyskała na znaczeniu, a firmy technologiczne, które tego nie zrozumieją w odpowiednim czasie, odpadną z wyścigu. Później nadrobienie strat będzie trudne lub nawet niemożliwe.

Gemini w przypadku Androida docelowo ma stać się potężnym asystentem, który będzie pomagał użytkownikowi w wielu różnych sytuacjach. W tym celu potrzebne są zarówno dopracowane algorytmy i modele językowe, jak i integracja z całym systemem operacyjnym oraz poszczególnymi aplikacjami. Dotyczy to również Google Maps.

Zanim przejdziemy dalej, wypada dodać, że wcześniej już mogliśmy usłyszeć, że Mapy Google zyskają nowe funkcje AI, które oczywiście wykorzystają potencjał Gemini. Teraz natomiast, dzięki zmianom odkrytym przez serwis Android Authority, poznaliśmy kolejne plany firmy z Mountain View.

(źródło: Android Authority)

Otóż aplikacja Google w wersji 16.4.35 beta dodaje kontekstowe podpowiedzi w Gemini, gdy ten chatbot AI zostanie uruchomiony podczas korzystania z Google Maps. Zadaniem kontekstowych podpowiedzi jest usprawnienie całego procesu związanego z zadawaniem pytania – nie musimy nic wypowiadać czy wpisywać, aby zacząć. Wystarczy kliknąć na podpowiedź.

Obecnie w ten sposób można uzyskać dodatkowe informacje o konkretnym miejscu, ale z czasem powinniśmy zobaczyć więcej tego typu podpowiedzi, które będą dostosowane do tego, co aktualnie robimy w aplikacji Mapy Google. Jeśli klikniemy na wspomnianą podpowiedź, to po prostu w Gemini umieszczany jest link prowadzący do konkretnej lokalizacji. Posłuży on do rozpoczęcia rozmowy o wskazanym miejscu.

Musimy jeszcze trochę poczekać

Na ten moment kontekstowe podpowiedzi w Gemini, gdy korzystamy z Google Maps, nie są jeszcze aktywne, nawet, gdy zainstalujemy beta wersję aplikacji Google. Całość pozostaje więc w fazie testów, ale prawdopodobnie nie będziemy musieli długo czekać na wdrożenie nowej funkcji. W końcu potrzebny kod jest już w aplikacji w wersji beta i wygląda na prawie gotowy do udostępnienia dla większej grupy użytkowników.

Patrząc po ocenach w Google Play, polscy kierowcy wciąż nie wybaczyli tego, że Mapy Google straciły głos lektora. Zobaczmy więc, co słuchać w przypadku Gemini. Z Gemini Live pogadamy już po polsku oraz Gemini na Androidzie wygląda teraz lepiej. Kontrowersje może jednak wzbudzać fakt, że Gemini pomaga w pracy również hakerom.