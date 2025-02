Kiedy premiera Xiaomi 15 Ultra? Przeciek zdradził datę

O Xiaomi 15 Ultra powiedziano w przeszłości tak dużo, że jego premiera nie może być odległym wydarzeniem. I według najnowszego przecieku nie jest – smartfon zadebiutuje po raz pierwszy jeszcze w lutym 2025 roku.

Xiaomi 14 Ultra zadebiutował 22 lutego 2024 roku w Chinach, a kilka dni później producent wprowadził ten model na inne rynki, w tym polski. Z Xiaomi 15 Ultra może być podobnie, a przynajmniej na to wskazują wszystkie dotychczasowe informacje.

Według najnowszych zapowiada się na „powtórkę z rozrywki”. Na chińskiej platformie społecznościowej Weibo pojawił się plakat z informacją, według której premiera Xiaomi 15 Ultra została zaplanowana na 26 lutego 2025 roku. Tego dnia smartfon zadebiutuje w Chinach. Plakat nie pochodzi jednak z oficjalnego profilu Xiaomi, dlatego nie mamy jeszcze 100% pewności, że firma ma właśnie taki plan.

Najnowszy flagowiec chińskiej marki nie będzie jednak dostępny wyłącznie w ojczyźnie producenta, ponieważ zostanie wprowadzony do sprzedaży także na innych rynkach (to oficjalna informacja). Jego globalnej premiery spodziewamy się bezpośrednio przed targami MWC 2025 w Barcelonie – 2 lutego.

Równocześnie w sieci pojawiło się nagranie, na którym (rzekomo) widać smartfon Xiaomi 15 Ultra. Wydaje się to prawdopodobne, ponieważ na podobny wygląd wskazywały wcześniejsze przecieki na temat tego urządzenia.

Xiaomi 15 Ultra exposed.

The real machine will look even better than this dummy unit.#Xiaomi #Xiaomi15Ultra pic.twitter.com/a8ZPbeyuhM