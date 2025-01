Gemini jest teraz ładniejsze. Nowy wygląd trafia do wielu użytkowników

Nowy wygląd Gemini jest właśnie szeroko wdrażany u wielu użytkowników Androida. Trzeba przyznać, że prezentuje się on po prostu lepiej.

Nowy wygląd Gemini pojawia się u kolejnych osób

Zmianę jest naprawdę łatwo zauważyć. Nowy interfejs jest zupełnie inny, bardziej kompaktowy i w mojej ocenie też nowocześniejszy. Zanim jednak przejdziemy dalej, to warto dodać, że jego udostępnianie rozpoczęło się już wcześniej, ale był to pierwszy etap, ograniczony do mniejszej grupy użytkowników.

Zarówno wcześniej, jak i teraz, zmiana jest wprowadzana po stronie serwera. W związku z tym, nie wystarczy mieć zainstalowanej najnowszej wersji asystenta Gemini. Potrzeba jest jeszcze odrobinę szczęścia. Dodam, że u siebie widzę już nowy wygląd, co może sugerować, że wiele osób też powinno go mieć. Otóż Google zazwyczaj umieszcza mnie na prawie samym końcu na liście osób, które mają otrzymać nowe funkcje (szczególnie w przypadku Google Maps, co jest irytujące!).

Jak już wspomniałem, nowy wygląd nakładki, która pojawia się tuż po wywołaniu Gemini, jest zauważalnie bardziej kompaktowy. Mamy niewielki pasek umieszczony na samym dole ekranu. Składa się on z pola z tekstem „Zapytaj Gemini”, po którego kliknięciu tekst możemy wprowadzić za pomocą klawiatury. Do tego dochodzi przycisk pozwalający włączyć/wyłączyć opcje nasłuchiwania użytkownika, a także przycisk przenoszący do funkcji Live.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Pod symbolem „+” mamy możliwość dodania zdjęcia wykonanego aparatem lub pochodzącego z galerii do prompta. Ponadto nowy interfejs może wyświetlać podpowiedzi kontekstowe, zależnie od uruchomionej aplikacji. W przypadku YouTube pojawia się przykładowo podpowiedź „Zapytaj o film”.

Jeśli jeszcze nie widzisz nowego wyglądu, to sprawdź czy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji. Owszem nie gwarantuje to, że odświeżony interfejs faktycznie się pojawi, ale jak najbardziej może to pomóc przyspieszyć jego wdrożenie.

Ostatnio dzieje się naprawdę sporo

Patrząc na tempo prac można stwierdzić, że Google traktuje rozwój Gemini z dużym priorytetem. Dość często możemy usłyszeć o nowych funkcjach i to zdecydowanie takich, które wprowadzają odczuwalne nowości. Cóż, przyszłość należy do sztucznej inteligencji, a obecnie trwa zacięty wyścig pomiędzy największymi gigantami IT. Google nie chce odpaść z tej rywalizacji.

Niedawno mogliśmy dowiedzieć się, że Google Gemini Live nauczył się rozmawiać po polsku, a także o nowych funkcjach Gemini w smartfonach Samsunga.