„Kieruj się na południe”. Mapy Google tracą głos polskiego lektora!

Kierowcy, którzy uruchomią Mapy Google i wyznaczą cel w nawigacji, mogą się delikatnie zdziwić. Nie usłyszą już dobrze znanego im głosu lektora. Otóż Jarosław Juszkiewicz został zastąpiony maszyną.

Mapy Google już wcześniej straciły słynny głos

Pod koniec maja 2020 roku pojawiła się informacja, która wywołała niemałe zamieszanie. Mogliśmy wówczas usłyszeć, że głos lektora Jarosława Juszkiewicza, który towarzyszył nam podczas licznych podróży z Google Maps, został zastąpiony głosem maszyny.

Decyzja Google wywołała falę krytyki i to – według mnie – zdecydowanie słusznej. Nowy głos brzmiał po prostu źle i mógł być irytujący podczas dłuższego korzystania z nawigacji. Niektórzy nawet twierdzili, że z powodu tej zmiany przesiądą się na inną aplikację, bowiem Mapy Google stały się dla nich produktem odczuwalnie gorszym.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję ze strony Google. Firma z Mountain View po kilku dniach wycofała się z wcześniejszej, kontrowersyjnej decyzji. Należy jednak podkreślić, że już wówczas zaznaczono, że powrót Jarosława Juszkiewicza jest tylko tymczasowy. Dowiedzieliśmy się, że ludzki głos będzie ponownie dostępny, ale wyłącznie do momentu, gdy firmie uda się dopracować sztucznego lektora w Mapach Google.

Mapy Google definitywnie rezygnują z głosu lektora

Jak przed chwilą napisałem, decyzja o powrocie ludzkiego głosu była tylko tymczasowa. Co prawda, mogliśmy nim cieszyć się jeszcze przez kilka lat, czyli dość długo. Podejrzewam nawet, że niektórzy zdążyli zapomnieć wydarzenia z 2020 roku. Niestety, kiedyś musiało do tego dojść – Mapy Google ponownie powróciły do głosu wygenerowanego za pomocą sztucznej inteligencji.

Jarosław Juszkiewicz, podobnie jak w 2020 roku, opublikował krótkie wideo, w którym żegna się z użytkownikami Google Maps. Wspomina w nim, że jego głos w nawigacji mogliśmy słyszeć przez 15 lat. Biorąc jeszcze pod uwagę, że Mapy Google to aplikacja używana przez miliony kierowców, to chociażby komenda „kieruj się na południe” na długo pozostanie w naszej pamięci.

Zmianę zauważyłem już w aplikacji Mapy Google w najnowszej wersji na iOS. Najwidoczniej Google rozpoczęło jej wrażanie, więc najwyższy czas pożegnać się ze słynnym głosem lektora i przyzwyczaić się do nowego “nawigatora”, bowiem tym razem Google (raczej) nie ugnie się pod ewentualną falą krytyki.