Tak wyglądałyby Mapy Google, gdyby pojawiły się na starych Nokiach

Na filmie możemy zobaczyć koncept, który przedstawia Mapy Google uruchomione na starej Nokii. Nie zabrakło nawet opcji przybliżenia i oddalenia widoku mapy.

Mapy Google na starej Nokii

Koncept należy traktować z przymrużeniem oka. Stara Nokia, aby oferować nawigację, musiałaby zostać wyposażona w szereg niezbędnych czujników, a dodatkowo konieczne byłyby inne zmiany. Nie zmienia to jednak tego, że materiał udostępniony na X ma w sobie coś zarówno zabawnego, jak i ciekawego.

Interfejs został zaprojektowany w taki sposób, aby z jednej strony wpisywać się w to, co mogliśmy zobaczyć dawno temu na telefonach Nokii, ale z drugiej, aby na jednym ekranie wyświetlić możliwe najwięcej informacji. Finalny efekt może się podobać.

Na ekranie widzimy niewielki kwadrat, który przedstawia mocno uproszczoną mapę okolicy z zaznaczoną pozycją użytkownika w formie strzałki. Droga, którą należy pokonać, stworzona jest z wykorzystaniem małych kropek. Po prawej stronie mamy nazwę punktu docelowego, odległość do celu, a także informację o najbliższym skręcie. Do tego dochodzi zestaw przycisków oraz możliwość przybliżenia i oddalenia widoku.

Na filmie pokazana jest Nokia 3210, czyli telefon z 1999 roku. W tym samym roku odbyła się premiera pierwszego filmu Matrix i wspominam o tym nie bez powodu. Motywy nawiązujące do tej produkcji łatwo jest dostrzec w omawianym koncepcie. Niewielka rzecz, ale mnie – jako fana trylogii – dodatkowo ucieszyła.

If Google Maps had existed in 1999. pic.twitter.com/2jXTBOwOIU — .W. (@Febri_Walanda) July 4, 2025

Dziś Mapy Google są prawie wszędzie

W tym roku Mapy Google skończyły 20 lat. Oznacza to, że w 1999 roku platforma jeszcze nie istniała. Jak najbardziej można więc stwierdzić, że korzystanie z nawigacji w smartfonie to stosunkowo niedawno wprowadzona technologia.

Obecnie Mapy Google to nie tylko aplikacja dostępna w smartfonie czy platforma, z której możemy skorzystać w przeglądarce internetowej. Rozwiązanie firmy z Mountain View znajdziemy coraz częściej w samochodach za sprawą Android Automotive. Niektórzy korzystają z usługi też na swoich smartwatchach.

Sporo się zmieniło od 1999 roku, gdy do sprzedaży trafiła Nokia 3210. Wiele rzeczy na plus, ale pewnie znajdą się osoby potrafiące wskazać wady rewolucji, którą wspólnie przeszliśmy. To jednak temat na inną okazję. Fanów dawnych smartfonów fińskiego producenta pozostaje odesłać do Nokia Design Archive, czyli sporej bazy materiałów na temat produktów firmy.