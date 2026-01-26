Koniec z parkingową samowolką. Znany operator ukarany przez UOKiK

Spółka APCOA Parking Polska, zarządzająca płatnymi parkingami znajdującymi się przy sklepach, szpitalach czy dworcach, została ukarana przez UOKiK. To dobra informacja dla kierowców.

Duży operator parkingów znalazł się na celowniku UOKiK

Parkometry APCOA Parking Polska z pewnością kojarzy wiele osób. Można je często spotkać na płatnych parkingach w popularnych lokalizacjach. Okazuje się, że polityka tego dużego operatora wzbudziła zastrzeżenia UOKiK, co finalnie zakończyło się nałożeniem wysokiej kary.

O co chodzi? Otóż według ustaleń UOKiK osoby korzystające z usług świadczonych przez APCOA Parking Polska miały ograniczone możliwości składania reklamacji. Dostępnych opcji było zbyt mało – tylko formularz internetowy lub forma listowna. Ponadto rozpatrzenie reklamacji mogło trwać dłużej niż wskazują na to prawa konsumenta – operator informował, że sprawa może przekroczyć 30 dni.

To jednak nie koniec praktyk, które zwróciły uwagę UOKiK. Klienci, którzy złożyli reklamację dotyczącą wezwania do dokonania opłaty dodatkowej za korzystanie z parkingu, otrzymywali wiadomość, że brak zapłaty może wiązać się z karami. Wśród tych kar były wymieniane koszty windykacji i postępowania egzekucyjnego. Taka informacja – według UOKiK – mogła wywoływać obawy. Co więcej, niektórzy mogli zostać wprowadzeni w błąd.

Kara dla APCOA Parking Polska

Jak informuje portal Money.pl, prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, po zbadaniu spawy podjął decyzję o ukaraniu APCOA Parking Polska. Operator parkingów, po uprawomocnieniu decyzji, będzie musiał zapłacić karę w wyskości 822850 złotych. Ponadto spółka zostanie zobowiązana do poinformowania klientów o postanowieniu UOKiK, a poszkodowani otrzymają możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem.

Należy jeszcze pamiętać, że w takich sytuacjach kierowcy mają do czynienia z wezwaniem do zapłaty nałożonym przez operatora parkingu. Nie należy go traktować jako mandatu, bowiem za to odpowiadają służby, a nie firma zajmująca się obsługą parkingów.

Niestety, inni operatorzy również mogli działa niezgodnie z wytycznymi. UOKiK wystosował wezwania do ATPark z Jaworza oraz Europark z Warszawy, aby spółki zmieniły dotychczasowe praktyki. Można to uznać za potwierdzenie tego, że problem z płatnymi parkingami jest znacznie szerszy, co uderza w niemałą grupę kierowców.