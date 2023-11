Takie tablety to my lubimy

Polski klient jest wymagający i oczekuje jak najwięcej za jak najmniej. Nowy tablet marki, o której mogliście (choć nie musieliście) usłyszeć, oferuje satysfakcjonującą specyfikację w atrakcyjnej cenie.

Blackview Tab 18 to tablet, który zadowoli klientów

Blackview Tab 18 oferuje 12-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2,4K, który według producenta pokrywa 86,6% powierzchni panelu górnego oraz obsługuje standard Widevine L1, pozwalający oglądać wideo z serwisów streamingowych w 1080p. Ekran zapewnia też wsparcie dla rysika Magnetic S Pen Gen 2, który waży 10,5 grama i wykrywa 4096 poziomów nacisku. Co więcej, da się go przyczepić magnetycznie do bocznej krawędzi tabletu. Blackview podaje, że w pełni naładowany może działać przez ponad 90 godzin, a ładowanie od 0 do 100% potrwa 90 minut.

Blackview Tab 18 (źródło: AliExpress)

Producent obiecuje również, że Blackview Tab 18 nie zawiedzie też oczekiwań użytkowników w aspekcie wydajności, gdyż wyposażono go w procesor MediaTek Helio G99 2,2 GHz (6 nm) oraz 12 GB RAM LPDDR4X i 256 GB wbudowanej pamięci typu UFS 2.1. Obie pamięci można rozszerzyć – pierwszą o 12 GB kosztem masowej, a drugą o 1 TB za pomocą karty microSD. W dodatku w systemie operacyjnym DokeOS_P 4.0 na bazie Androida 13 zawarto szereg rozwiązań, które mają zwiększyć szybkość działania urządzenia.

Nowy Blackview Tab 18 ma sprawdzić się również jako centrum rozrywki, ponieważ oprócz wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości i obsługi Widevine L1 oferuje jeszcze cztery głośniki sygnowane przez harman/kardon, a także akumulator o pojemności 8800 mAh, który wystarczy na 9 godzin oglądania wideo lub grania w gry. Można go ładować przez port USB-C z mocą 33 W (od 0 do 50% w ~1 godzinę).

Ponadto Blackview Tab 18 oferuje m.in. 16 Mpix aparat z diodą doświetlającą na tyle i 8 Mpix na przodzie, a także hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD) i obsługę GPS, Glonass, Galileo, Beidou. Tablet ma wymiary 277,6×173,2×7,9 mm i waży 632 gramy.

Cena tabletu Blackview Tab 18

Światowa premiera tabletu Blackview Tab 18 zaplanowana jest na 11 listopada 2023 roku. Do 17 listopada będzie można go kupić w oficjalnym sklepie Blackview na platformie AliExpress za 203 dolarów (równowartość ~850 złotych), a pierwszych 500 sztuk firma sprzeda za 199 dolarów (~835 złotych).