Nowy smartfon OPPO A2 ma asa w rękawie

Producenci w różny sposób starają się wyróżnić swoje smartfony. OPPO zdecydowało się na krok, który tygryski lubią najbardziej – ten argument może skutecznie przekonać wielu klientów do zakupu tego nowego modelu w ofercie marki.

Co oferuje nowy smartfon OPPO A2? (specyfikacja)

To nieźle wyposażony smartfon, który z pewnością spełni oczekiwania i wymagania przeciętnego użytkownika. Na jego przodzie umieszczono 6,72-calowy wyświetlacz LCD LTPS o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (391 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i próbkowania dotyku z prędkością do 180 Hz. Jasność maksymalna ekranu to natomiast 680 nitów. Producent deklaruje, że screen-to-body ratio wynosi w tym modelu ponad 91%.

OPPO A2 (fot. producenta)

Na froncie znajduje się też 8 Mpix aparat z przysłoną f/2.0 i 80° kątem widzenia. Na tyle są już dwa aparaty – główny z sensorem 50 Mpix i f/1.8 oraz 2 Mpix z matrycą monochromatyczną. We wnętrzu urządzenia umieszczono zaś procesor MediaTek Dimensity 6020, a do tego OPPO A2 zaoferuje 12 GB RAM LPDDR4X i od 256 do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 (w zależności od wersji).

Co ważne: smartfon obsługuje karty microSD, zatem będzie można zwiększyć przestrzeń na swoje pliki. Do tego model ten ma również 3,5 mm złącze słuchawkowe, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i dual SIM (2x nano SIM) oraz port USB-C (USB 2.0). Ten ostatni posłuży do ładowania akumulatora o pojemności 5000 mAh (maksymalnie z mocą 33 W).

Cena OPPO A2, dostępność

Najnowszy smartfon marki będzie dostępny w Chinach od 11 listopada 2023 roku w cenie 1699 juanów (równowartość ~970 złotych) za wersję z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej oraz 1799 juanów (~1030 złotych) za wariant z 12 GB RAM i 512 GB wbudowanej pamięci. Klienci mogą szczególnie zainteresować się tym ostatnim, gdyż firma deklaruje, że to najtańszy model na rynku z 512 GB pamięci masowej.

OPPO A2 (fot. producenta)

OPPO A2 nie trafi do sprzedaży poza Chinami, ale zrobił to już bardzo podobny OPPO A79 5G, który może być dostępny także w Polsce.