Two Point Campus zaprasza na kurs magii i czarodziejstwa

Co spakować na pierwszy dzień szkoły? To proste: kociołek, różdżkę, sowę, no i koniecznie pelerynę-niewidkę – bez tego ani rusz! W Two Point Campus doświadczycie typowego życia na studiach, ucząc się najbardziej podstawowych czarów, zaklęć i uroków. Nie uczą Was tego w szkole? No to koniecznie pora ją zmienić!

Reklama

10 punktów dla Two Point Campus

Jeżeli nazwa Bullfrog Productions świta Wam coś w głowie, to pewnie już wielokrotnie skarżyliście się na chroniczny ból pleców. Gdy świat gier zachwycał się modą na symulacje, jedną z nich było Theme Hospital. Wydaniem produkcji zajęło się wówczas Electronic Arts, co jest dość zrozumiałe. Studio już miało w swoim portfolio gry Willa Wrighta, czyli m.in serię Sim City.

Lata później, byli pracownicy Bullfrog Productions powrócili do pomysłu zwariowanej symulacji szpitala. W taki sposób narodziło się ciepło przyjęte Two Point Hospital. Stęsknionym graczom brakowało takich gier strategicznych, a to zaowocowało budżetem na kontynuację pomysłu. Teraz przenosimy się w rejony akademickie, za sprawą Two Point Campus.

Mamy Hogwart na kampusie

W trakcie kursów magii i czarodziejstwa, uczniowie będą mogli warzyć eliksiry w aptekarskim gabinecie. Niecierpliwi sprawdzą swoją przyszłość w kryształowej kuli. Najbardziej sprawni ze śmiałków, wezmą udział w magicznych pojedynkach. Im lepsi studenci, tym silniejsza ich magiczna moc! W pobliżu czai się wielkie zagrożenie, któremu niełatwo będzie graczom stawić czoła.

Wracając jednak do rzeczywistości, sporym wrogiem okazały się również terminy. Niestety, studio musiało przesunąć datę premiery Two Point Campus na 9 sierpnia 2022 roku. Premier jest mnóstwo, więc ze spokojem poczekamy. Studio zapewnia, że opóźniona data premiery gry przysłuży się wszystkim, dostarczając produkt najwyższej możliwej jakości. Żadne firma nie chce powtórki z takich Fallout 76 czy Cyberpunk 2077, a ja doskonale to rozumiem.

Two Point Campus możecie już zamówić przedpremierowo w cenie 169,99 złotych. Gra ukaże się na komputerach PC oraz konsolach – PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.