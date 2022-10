Jesteś fanem Castlevanii? Wypróbuj darmową grę w Epic Games Store

Jak co tydzień, tak i też tym razem Epic Games przygotowało dla nas dwa darmowe tytuły, które możemy ograć. Warto je sprawdzić! Co czeka na nas tym razem?

Reklama

Rising Hell za darmo w Epic Games Store

Jedną z gier, którą na ten tydzień ma dla nas Epic Games, jest Rising Hell, czyli kolejna platformówka. Gra Chorus Worldwide Games wyróżnia się przede wszystkim klimatem bliskim gothic-metalowym brzmieniom. Zadaniem gracza jest przetrwanie w piekle i zwalczenie tysięcy demonów, które staną mu na drodze. Podczas ucieczki z tego okrutnego miejsca towarzyszyć ma nam… metalowa muzyka!

źródło: Epic Games

W miarę postępów w grze odblokujemy m.in. kolejne postacie. Warto się zastanowić, jakimi chcemy się posługiwać na konkretnym etapie rozgrywki, gdyż te różnią się od siebie strategią oraz swoimi możliwościami. Rising Hell będzie dostępne w ofercie Epic Games Store już od czwartku, 06.10.2022, od godziny 17:00. Regularnie gra jest w cenie 35 złotych.

Slain: Back From Hell to klimaty rodem z Castlevanii

Drugą, darmową grą od Epic Games Store jest Slain: Back From Hell. Tytuł Steel Mantis zadebiutował na rynku 24 marca 2016 roku, więc nie jest to najświeższa gra. Zasady rozgrywki są podobne do tych z Rising Hell, tyle że tutaj klimat jest zbudowany wokół Castlevanii. Grając Bathorynem będziemy przemierzać gotycki świat i eliminować hordy rywali, które staną nam na drodze.

źródło: Epic Games

Głównym zadaniem Bathoryna jest powrót do twierdzy, ale droga nie będzie prosta, gdyż spotkamy na niej szereg rywali. Pokonać ich możemy za pomocą trzech unikalnych broni, pomiędzy którymi możemy przełączać się w trakcie gry. Jak deklarują twórcy, cała zabawa powinna nam zająć około sześciu godzin, czyli jest to idealna opcja na weekendowy wieczór!

Gra także będzie dostępna za darmo w Epic Games Store od czwartku, 06.10.2022, od godziny 17:00.

źródło: Epic Games

Już za tydzień odbierzemy z kolei ToeJam & Earl: Back in the Groove. To przygodowa, kreskówkowa gra, w której chodząc po ziemi musimy zebrać zagubione elementy rakiety. Warto wspomnieć, że produkcja wspiera tryb kooperacji i możemy bawić się z aż trzema znajomymi!