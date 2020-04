MacBook bez procesora Intela w 2021 roku. Napędzi go autorski układ ARM Apple

To już niemal pewne! W przyszłym roku zobaczymy pierwszego MacBooka wyposażonego w autorski procesor Apple.

Zespół Tima Cooka od dłuższego czasu ma problemy z utrzymaniem w tajemnicy opracowywanych projektów. W związku z tym, sporo informacji o nadchodzących iPhone’ach, iPadach czy Makach poznajemy jeszcze przed ich oficjalną prezentacją. Jeśli więc źródła, uznawane za sprawdzone i wiarygodne, publikują podobne przecieki, to jak najbardziej możemy założyć, że mamy do czynienia z wysoce prawdopodobnym scenariuszem.

Znany analityk Ming-Chi Kuo, deweloper Steve Troughton-Smith i ostatnio zyskujący na popularności anonimowy użytkownik Twittera, korzystający z nazwy L0vetodream – wszyscy zgodnie twierdzą, że MacBook z procesorem ARM zadebiutuje w 2021 roku. Tak, każdy z nich ma na koncie sprawdzone informacje o planach Apple. Co więcej, do tego grona dołącza właśnie serwis Bloomberg, uzupełniając wcześniejsze przecieki o garść ciekawych informacji.

Wydajność większa niż w iPhonie czy iPadzie

Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, twierdzi, że sprzedaż MacBooka pozbawionego układu Intela rozpocznie się w przyszłym roku. Jego sercem ma być 5-nanometrowy procesor oparty o Apple A14, czyli układ, który ma być stosowany w tegorocznych iPhone’ach. Nie będzie on jednak identyczny – ma charakteryzować się wyższą wydajnością niż procesory ze smartfonów i tabletów Apple.

Procesory ARM dla komputerów Mac rozwijane są pod nazwą kodową Kalamata. Firma z Cupertino ma pracować nad kilkoma układami, co może sugerować, że pojawi się więcej urządzeń z macOS i podkręconym Apple A14 niż tylko jeden MacBook.

Więcej rdzeni i kwestia oprogramowania

Apple A14 dla Maków, względem wersji dla iPhone’ów i iPadów, ma składać się z większej liczby rdzeni. Obecnie mówi się nawet o 12 rdzeniach – 8 wydajnych i 4 nastawionych na oszczędzanie energii. Procesor będzie składał się jeszcze z innych elementów, w tym zintegrowanego układu graficznego.

Ważna kwestią, z którą Apple będzie musiało sobie poradzić, aby MacBook z ARM stał się ciekawą propozycją, jest dostosowanie dostępnych aplikacji do nowej architektury. Należy spodziewać się, że nie będzie to zadanie bezbolesne, szczególnie w kwestii oprogramowania firm trzecich. Rozwiązaniem mają być odpowiednie narzędzia, ale jak dokładnie będzie wyglądał cały proces przejścia, tego nie wiemy.

Po co tyle trudu?

Przejście na autorskie procesory początkowo ma dotyczyć MacBooków i to nie wszystkich modeli. Mimo tego, należy mówić o sporym przedsięwzięciu i wyzwaniu dla Apple – inżynierowie i pozostałe zespoły będą musiały poradzić sobie z wieloma problemami.

Warto zauważyć, że swoich sił z komputerami ARM próbowali inni wielcy gracze. Microsoft stara się od kilku lat rozwinąć taką koncepcję urządzenia i niekoniecznie odnosi sukcesy. Owszem, klienci mogą liczyć na piękny i świetnie wykonany sprzęt, ale przeciętnie atrakcyjny pod względem oprogramowania – np. Surface Pro X.

Jeśli jednak firmie Tima Cooka uda się przejść na ARM, to powinna ona sporo zyskać. Przede wszystkim będzie to większa niezależność i brak konieczności dostosowywania się do harmonogramu wydawania procesorów Intela. Dodatkowo, większa kontrola nad oprogramowaniem, jak i sprzętem, może pozytywnie przełożyć się na wydajność czy prac pracy.

źródło: Bloomberg

