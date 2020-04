Samochód Apple może mieć automatycznie przyciemniane szyby

Jeśli samochód z logo nadgryzionego jabłka w końcu powstanie, to może otrzymać szyby i szyberdach, których parametry będzie można kontrolować.

Project Titan

Apple znane jest przede wszystkim ze smartfonów, tabletów i komputerów. Nie wszyscy wiedzą, że zespoły inżynierów pracują również nad rozwiązaniami niekoniecznie związanymi z urządzeniami, które schowamy do kieszeni, założymy lub położymy na biurku. Wśród pobocznych projektów można wymienić technologie dla rynku motoryzacyjnego.

Co więcej, od wielu lat pojawiają się nieoficjalne informacje, że w Cupertino powstaje elektryczny samochód. Ma być on rozwijany w ramach przedsięwzięcia Project Titan. Niektórzy twierdzą, że będzie on rewolucją, która wpłynie na branżę motoryzacyjną, tak jak iPhone zmienił smartfony.

Mimo licznych plotek, często pochodzących z dość wiarygodnych źródeł, jeszcze nie doczekaliśmy się iSamochodu.

Samochód z konfigurowalnymi szybami

Jeden z patentów złożonych przez Apple opisuje szyby, których parametry można zmieniać. Miałyby one znaleźć zastosowanie zarówno w budynkach, jak i samochodach. Użytkownik lub automatyczny system mógłby ustawić m.in. ich przezroczystość czy poziom przyciemnienia.

Apple zakłada, że konfigurowalna szyba składałby się z kilku różnych warstw. Parametry każdej warstwy byłyby ustawiane osobno w oparciu o dane wejściowe wprowadzone przez użytkownika lub pobrane z czujników. Pozwalałoby to na zmniejszenie ilości światła przepuszczanego przez szybę lub zwiększenie prywatności osób znajdujących się w środku pojazdu.

Oczywiście ważnym czynnikiem byłoby bezpieczeństwo. Szyby umieszczone w samochodzie nie powinny bowiem posiadać atrybutów, które negatywnie wpływają na widoczność. W związku z tym, możliwość zmiany ich parametrów byłaby ograniczona.

Co dalej z iSamochodem?

Obecnie mamy do czynienia tylko z patentem. Apple może, ale niekoniecznie musi zająć się dalszym rozwojem konfigurowanych szyb. Ponadto, opisanego dokumentu nie należy uważać za potwierdzenie prowadzenia prac nad własnym samochodem.

Nawet jeśli Apple rozwija technologie związane z motoryzacją, jak np. autonomiczne pojazdy, to niekonieczne z myślą o własnym aucie. W końcu opracowane rozwiązania mogą być po prostu sprzedane producentom samochodów.

Oczywiście nie należy wykluczać opcji, że „Apple Car” w końcu zadebiutuje i stanie się silnym konkurentem dla Tesli.

źródło: AppleInsider

