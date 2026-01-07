MacBook z ekranem dotykowym? Pokazali, że jest to możliwe

Nie doczekaliśmy się jeszcze MacBooka z dotykowym ekranem. Startup Intricuit postanowił więc to zmienić za pomocą specjalnego akcesorium.

Dotykowy ekran w MacBooku? Apple mówi „nie”, Intricuit mówi „tak”

Z pewnością wielu z Was słyszało, że Steve Jobs nie widział sensu, aby laptopa obsługiwać z wykorzystaniem dotykowego wyświetlacza. Apple wciąż tak twierdzi, więc – mimo iż pojawiały się nieoficjalne zapowiedzi MacBooków z dotykowymi ekranami – nadal takiego sprzętu się nie doczekaliśmy.

Trudno na ten moment stwierdzić, kiedy i czy w ogóle Apple zaprezentuje laptopy z dotykowymi ekranami. W związku z tym, pomysł przedstawiony przez Intricuit wydaje się jeszcze ciekawszy. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś faktycznie oczekuje takiej metody interakcji ze swoim MacBookiem.

Akcesorium nazwane Magic Screen jest nakładką na ekran MacBooka, która mocowana jest za pomocą magnesów, natomiast komunikacja z laptopem odbywa się poprzez złącze USB-C. Podstawowe funkcje mają być dostępne od razu po podłączeniu, ale pełne możliwości wymagają zainstalowania dedykowanego oprogramowania.

źródło: Intricuit

Produkt zaprezentowany przez Intricuit wspiera gesty, które dobrze znamy ze smartfonów czy tabletów. W zestawie znajduje się też rysik, który ma sprawdzić się w zadaniach wymagających precyzji, takich jak tworzenie obrazów, modeli 3D czy edycja zdjęć. Sama reakcja na dotyk ma być sprawna, zarówno po stronie akcesorium, jak i oprogramowania uruchomionego na MacBooku.

Według zapewnień twórców, Magic Screen oferuje ponad 99% przejrzystości. Dodatkowo całość została zaprojektowana w taki sposób, aby zamknięcie pokrywy MacBooka nie było możliwe – chodzi o ochronę ekranu w laptopie i samego Magic Screen. Z kolei dołączane etui Folio może też pełnić rolę podstawki, która będzie stabilizować ekran MacBooka podczas pracy.

Ile kosztuje dodanie ekranu dotykowego do MacBooka?

Omawiane akcesorium pojawi się w kilku wersjach różniących się wymiarami i będzie kompatybilne z 13- i 15-calowymi MacBookami Air z układem Apple M2, M3 i M4. Będą mogli z niego korzystać także właściciele MacBoków Pro z ekranami o przekątnej 14 i 16 cali, które wyposażone są w procesor z rodziny Apple M1, M2, M3, M4 lub M5.

Niestety, nie można go jeszcze kupić. Sprzęt początkowo ma być oferowany w ramach kampanii na Kickstarterze, a jego cena ma startować od 139 dolarów. Dostawy zaplanowane są na pierwszy kwartał 2026 roku.