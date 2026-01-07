laptop lenovo legion pro rollable
Legion Pro Rollable (źródło: Lenovo)
Laptopy nie mają ograniczeń. Lenovo ponownie to pokazuje

Lenovo po raz kolejny zaprezentowało koncepcje laptopów, które niekoniecznie muszą trafić do masowej produkcji i następnie sklepów, jednak równocześnie pokazują, że urządzenia te nie mają żadnych ograniczeń.

Koncepcyjny laptop Lenovo i monitor dla graczy

Legion Pro Rollable to pierwszy koncepcyjny laptop z rozwijanym ekranem marki Lenovo, stworzony z myślą o graczach. Jego standardowa przekątna wynosi 16 cala, ale może zwiększyć się do 21,5 oraz 24 cali. Producent traktuje to urządzenie jako idealną odpowiedź na potrzeby e-sportowców.

Legion Pro Rollable (źródło: Lenovo)

Z myślą o graczach producent stworzył też koncepcyjny monitor AI Frame Gaming Display ze sztuczną inteligencją, która poprawia jakość obrazu oraz rozpoznaje rodzaj gry i powiększa kluczowe obszary, wyświetlając je w prawym górnym rogu ekranu, co ma być szczególnie przydatne w grach typu FPS i MOBA.

Ponadto sztuczna inteligencja śledzi kursor i wyświetla powiększony obraz w prawym górnym rogu ekranu, generuje podpowiedzi do rozgrywki i zapewnia adaptacyjnie oświetlenie atmosferyczne w czasie rzeczywistym.

monitor Lenovo AI Frame Gaming Display
Lenovo AI Frame Gaming Display (źródło: Lenovo)

Lenovo zaprezentowało na CES 2026 więcej koncepcyjnych urządzeń

Legion Pro Rollable to nie jedyny koncepcyjny laptop Lenovo z rozwijanym ekranem, zaprezentowany na CES 2026. Kolejnym jest ThinkPad Rollable XD Concept, który obsługuje gesty dotykowe Swipe to X oraz sterowanie głosowe w celu uruchomienia aplikacji i przełączania trybów pracy jednym gestem albo poleceniem głosowym. Ten model powstał z myślą o „profesjonalistach hybrydowych” oraz zastosowaniu w retailu i komunikacji z wieloma odbiorcami jednocześnie.

laptop Lenovo ThinkPad Rollable XD
Lenovo ThinkPad Rollable XD (źródło: Lenovo)

Kolejną koncepcyjną nowością jest 27-calowy monitor Lenovo Smart Sense Display Concept o rozdzielczości UHD, który może łączyć się z urządzeniami nie tylko przewodowo, ale też bezprzewodowo – na przykład ze smartfonem, tabletem czy laptopem. Ponadto wspiera on obsługę zarówno dotykiem, jak i głosem. Zwróćcie od razu uwagę na interfejs Lenovo Qira na grafice poniżej.

monitor lenovo smart sense display concept
Smart Sense Display (źródło: Lenovo)

Koncepcyjnym monitorem jest również AI-Powered Personalized Display Concept, który dostosowuje się do preferencji każdego użytkownika, co może być przydatne, gdy z jednego komputera korzysta więcej niż jedna osoba. Co więcej, urządzenie dostosowuje sposób działania również do pory dnia i lokalizacji geograficznej oraz monitoruje dobrostan w oparciu o postawę ciała, zmęczenie wzroku i inne czynniki.

Po co to wszystko? Ano na przykład po to, aby adaptować się do rytmu dobowego, odpowiednio ustawiając w danej chwili poziom jasności i temperatury barwowej.

monitor lenovo ai-powered personalized display concept

AI-Powered Personalized Display Concept (źródło: Lenovo)

Ponadto wśród koncepcyjnych urządzeń, zaprezentowanych na targach CES 2026 w Las Vegas, znalazły się Lenovo Personal AI Hub, Lenovo AI Glasses, Lenovo Adaptable Keyboard i Lenovo Self-Charging Kit.

Pierwsze z nich to urządzenie typu edge cloud, zaprojektowane do obsługi aplikacji opartych na AI w całym ekosystemie użytkownika. Zbiera ono dane z różnych platform, umożliwiając dostęp do zaawansowanej analityki i aplikacji opartych na AI. Można je obsługiwać głosem i dotykiem.

Lenovo Personal AI Hub
Lenovo Personal AI Hub (źródło: Lenovo)

Lenovo AI Glasses to natomiast – oczywiście – okulary, które po połączeniu ze smartfonem czy komputerem mogą na przykład wyświetlać tekst i odtwarzać muzykę. Pozwalają one też wykorzystać szeroką funkcjonalność Lenovo Qira, w tym tłumaczenie na żywo z bardzo niskim opóźnieniem i rozpoznawanie obrazu, a także podsumowanie pominiętych połączeń, wiadomości i powiadomień. Według deklaracji producenta, po naładowaniu do pełna okulary mają działać do 8 godzin.

inteligentne okulary lenovo ai glasses
Lenovo AI Glasses (źródło: Lenovo)

Lenovo Adaptable Keyboard oferuje z kolei mechanizmy regulacji skoku klawiszy i optycznej aktywacji, pozwalające dostosować siłę nacisku i przełączać się pomiędzy ustawieniami zoptymalizowanymi pod kątem szybkiej reakcji w grach oraz ustawieniami zapewniającymi większą dokładność w scenariuszach roboczych wymagających wysokiej precyzji.

klawiatura lenovo adaptable keyboard
Lenovo Adaptable Keyboard Concept (źródło: Lenovo)

Lenovo Self-Charging Kit to zaś zestaw, na który składają się klawiatura i mysz, zasilane energią ze światła. Producent deklaruje, że wystarczy już nawet 50 luksów, co sprawia, że nie wymagają ładowania.

Lenovo Self-Charging Kit (źródło: Lenovo)

Te niecodzienne komputery i monitory Lenovo, zaprezentowane na CES 2026, trafią natomiast do sprzedaży

Do oferty producenta dołączą jednak urządzenia, które będzie można kupić. Wśród nich znajdują się Yoga AIO i Aura Edition (32”, 11) oraz Lenovo Yoga Mini i (1L, 11), a także ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist i ThinkCentre X AIO Aura Edition.

Yoga AIO i Aura Edition (32”, 11) to oryginalny komputer typu „wszystko w jednym” z ekranem OLED 4K 165 Hz, procesorami Intel Core Ultra X7 Series 3, głośnikami Harman Kardon z Dolby Atmos, kamerą 16 Mpix Face ID i funkcją Adaptive Lighting, która nie tylko dostosowuje oświetlenie do tego, co jest wyświetlane na ekranie, ale też może za pomocą światła informować o nowych powiadomieniach.

Lenovo Yoga Mini i (1L, 11) to zaś mini PC o wadze 600 gramów z aluminiową obudową ze zintegrowanym mikrofonem i głośnikiem, który zapewnia również wsparcie dla obsługi dotykiem. Na jego pokładzie znajdują się też m.in. procesory Intel Core Ultra Series 3 (do Intel Core Ultra X7 Series 3), dwa porty Thunderbolt 4 i dwa USB-C Gen 2 oraz USB-A i HDMI. Można do niego podłączyć nawet 4 monitory „o wysokiej rozdzielczości”.

Yoga AIO i Aura Edition (32”, 11) będzie kosztował od 2399,99 dolarów (równowartość około 8655 złotych) i trafi do sprzedaży w drugim kwartale 2026 roku, natomiast za Yoga Mini i (1L, 11) przyjdzie klientom zapłacić od 699,99 dolarów (~2525 złotych), a sprzedaż rozpocznie się w czerwcu 2026 roku.

Lenovo Yoga AIO i Aura Edition (32”, 11) i Yoga Mini i (1L, 11) | źródło: Lenovo

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist to z kolei laptop z obrotowym ekranem OLED, który automatycznie dostosowuje wyświetlacz do postawy, trybu lub kąta prezentacji. Cechuje się on przekątną 14 cali i rozdzielczością 2,8K oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120, jasnością do 500 nitów i wsparciem dla Dolby Vision. Wewnątrz są też procesory Intel Core Ultra Series 3 i akumulator o pojemności 75 W, a całość waży 1,4 kg.

Lenovo ThinkCentre X AIO Aura Edition to natomiast komputer z 27,6-calowym wyświetlaczem o proporcjach 16:18 i rozdzielczości QHD, procesorami Intel Core Ultra Series 3, czterema głośnikami Harman Kardon i czterema mikrofonami. Zdaniem producenta do idealny sprzęt dla twórców, programistów i osób zajmujących się danymi.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist oraz ThinkCentre X AIO (źródło: Lenovo)

Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist będzie dostępny w sprzedaży od czerwca 2026 roku w cenie od 1649 dolarów (~5950 złotych). W przypadku ThinkCentre X AIO Aura Edition informacje mają zostać podane „w późniejszym terminie”.

