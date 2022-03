Nowy MacBook Air może zadebiutować w mniejszej i większej wersji

Wiemy, że w Cupertino trwają prace nad znacząco odświeżonym modelem podstawowego laptopa. Niewykluczone jednak, że nowy MacBook Air zadebiutuje w dwóch wersjach, różniących się przekątną ekranu.

MacBook Air dla osób potrzebujących większego wyświetlacza

Od dłuższego czasu laptopy z linii Air dostępne są z ekranem w tylko jednym rozmiarze – 13,3 cala. Osoby, które chcą więcej przestrzeni do pracy, muszą sięgnąć po znacznie droższego MacBooka Pro lub korzystać z zewnętrznych monitorów. Niewykluczone jednak, że zmieni się to już niebawem.

Wcześniej już wielokrotnie mogliśmy usłyszeć, że nowy MacBook Air zadebiutuje w tym roku. Wzorem modeli Pro otrzyma szpetnego notcha na górze ekranu i większe zmiany we wzornictwie. Nie jest jednak jeszcze pewne, jaki rozmiar będzie miał wyświetlacz w podstawowej wersji. Niektórzy wskazują na pozostanie przy 13,3 calach, ale nie brakuje opinii, że dzięki smuklejszym ramkom Apple może pójść w kierunku około 14 cali.

Natomiast najnowsze rewelacje, za które odpowiada analityk Ross Young z Display Supply Chain Consultants, wskazują, że zespół Tima Cooka może zaprezentować nie jednego, ale dwa MacBooki Air. Pierwszym z nich będzie opisany wyżej podstawowy wariant, natomiast drugi ma otrzymać 15-calowy ekran.

Scenariusz przedstawiony przez analityka wydaje się być jak najbardziej prawdopodobny. Pojawienie się 15-calowego MacBooka Air mogłoby zapełnić lukę w ofercie Apple. Obecnie firma nie sprzedaje tańszego laptopa z większym ekranem. Potencjalni klienci w ten sposób zyskaliby dwa laptopy z tańszej linii w różnych rozmiarach wyświetlaczy oraz dwa modele Pro z różnymi ekranami, podobnie jak ma to miejsce w przypadku iPhone’ów.

Warto zaznaczyć, że Ross Young ma już na koncie sukcesy w kwestii przewidywania planów Apple. Wykazał on się głównie w kwestii ekranów montowanych w nadchodzących urządzeniach.

Koniec obudowy w kształcie klina

Od premiery pierwszego laptopa Air jednym z charakterystycznych elementów całego projektu jest obudowa w kształcie klina. Nie zmieniło się to aż do teraz. W tym roku MacBook Air ma jednak doczekać się większych zmian wizualnych, więc Apple może zrezygnować z tego podejścia.

ZONEofTECH przygotował rendery, które mogą przedstawiać wygląd nowego laptopa z Cupertino. YouTuber jest przekonany, że Apple postawi na wzornictwo zbliżone do MacBooków Pro, czyli nie zobaczymy już obudowy przypominającej kształtem klin.

Mimo tej zmiany, nowy MacBook Air wciąż ma być naprawdę smukłym laptopem. Podobno obudowa będzie smuklejsza niż obecny Air w najgrubszym miejscu (1,05 cm vs 1,61 cm). Jak najbardziej może się to udać, a to za sprawą konstrukcji od początku projektowanej z myślą o zastosowaniu procesora ARM bez wentylatorów.

Na potwierdzenie przedstawionych informacji musimy jeszcze trochę poczekać. Nowy MacBook Air ma zadebiutować w drugiej połowie 2022 roku.