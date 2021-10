Jesteś niskiego wzrostu? Dzięki tej nowej opcji już nie musisz sięgać do najwyższej skrytki w Paczkomacie

Paczkomaty to świetna usługa, ale w niektórych wypadkach potrafiła przyprawić człowieka o ból głowy. Na przykład wtedy, gdy nasza przesyłka została włożona do skrytki w najwyższym rzędzie maszyny, a my nie byliśmy w stanie do niej sięgnąć z powodu niskiego wzrostu. InPost wprowadza istotne zmiany!

Paczkomaty nie tylko dla wysokich

Jakiś czas temu InPost zapowiadał, że wprowadzi do obsługi Paczkomatów opcję, dzięki której osoby o niższym wzroście będą mogły bez przeszkód odbierać przesyłki, nie martwiąc się, że paczka zostanie wrzucona do skrytki będącej poza ich zasięgiem. Przyszedł czas na wdrożenie takiej możliwości.

Niższe osoby nie będą musiały stawać na palcach, żeby odebrać przesyłkę z górnych rzędów skrytek

InPost przedstawił więc Strefę Ułatwionego Dostępu. Dzięki niej, paczki mogą być specjalnie dostarczane do niżej położonych skrytek w Paczkomacie. Funkcjonalność jest dostępna w aplikacji InPost Mobile i skierowana jest do osób niewysokich oraz osób z niepełnosprawnościami.

Jak skorzystać z nowej funkcji?

To proste. Uruchamiamy aplikację InPost Mobile. Następnie przechodzimy do sekcji szczegółów danej przesyłki. Powinno tam znajdować się pytanie „Czy umieścić przesyłkę w Strefie Ułatwionego Dostępu?”. Zaznaczając opcję „Aktywuj”, możemy być pewni, że paczka zostanie wrzucona w odpowiednie miejsce w Paczkomacie – nie ponad naszymi głowami.

Trzeba tylko pamiętać, że aktywacji opcji Strefy Ułatwionego Dostępu można dokonać tylko do czasu przekazania kurierowi przesyłki do doręczenia. Najlepiej więc, jeśli zrobimy to zaraz po pojawieniu się przesyłki w systemie – o czym poinformuje nas aplikacja oraz wiadomość wysłana na naszego maila.