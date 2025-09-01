Lot helikopterem, a może podróż w czasie? Z Uberem to możliwe

Amerykanie ogłosili uruchomienie programu Uber One Experience w Polsce. Zapewnia on zestaw ciekawych nagród subskrybentom Uber One.

Jakie nagrody można zdobyć w ramach Uber One Experience?

W listopadzie 2023 roku wystartowała subskrypcja Uber One w Polsce. Warto przypomnieć, że kosztuje ona 12,99 złotych miesięcznie lub 129,99 złotych rocznie. Nowi użytkownicy z kolei mogą ją wypróbować za darmo przez 4 tygodnie.

Subskrypcja to 0 złotych opłaty za dostawę w Uber Eats i do 50% zniżki na opłaty za usługę, a także do 15% cashbacku w formie Uber One Credits za kwalifikujące się przejazdy oraz dostęp do najlepiej ocenianych kierowców. Do tego dochodzą jeszcze ekskluzywne oferty promocyjne.

Natomiast teraz ogłoszony został Uber One Experience, czyli nowy program, mający zapewnić wyjątkowe doświadczenia. Wrześniowa lista atrakcji przedstawia się następująco:

Lot helikopterem, który pozwoli zobaczyć Warszawę z unikalnej perspektywy. Do tego specjalny poczęstunek. Wyłonionych zostanie dwóch zwycięzców, z których każdy otrzyma zaproszenie dla siebie i pięciu osób towarzyszących. Czas lotu to 30 minut.

Prywatny seans w wyjątkowym kinie Amondo w Warszawie. Całość w stylu retro z lat 80. i 90. z kultowymi filmami i przekąskami z tamtych lat, a więc będzie można odbyć podróż w czasie. Nagrodę może wygrać 10 osób i każdy zwycięzca może zabrać ze sobą jedną bliską osobę.

Miejsce w loży VIP podczas Wielkiej Warszawskiej. Do zdobycia jest podwójne zaproszenie VIP na gonitwy konne, na które przygotować stosowny outfit pomoże doświadczona stylistka Marta Siniło.

Włoska kolacja przygotowana przez szefa kuchni Mattia Centini. Należy podkreślić, że będzie to kolacja, która powstanie w kuchniach trzech szczęśliwców. W kolacji będzie mógł wziąć udział zwycięzca wraz z osobą towarzyszącą i możliwe będzie wybranie konkretnych pozycji ze specjalnie przygotowanego menu.

Profesjonalna sesja zdjęciowa w nowej lokalizacji Muzeum Neonów, wśród znanych polskich neonów. Sesja zostanie poprowadzona przez profesjonalistę, a zwycięzca dostanie czas, komfort pracy i gotowe pomysły na ujęcia. Zdjęcia będzie można wykonać wraz z towarzyszącą osobą.

Przykładowe atrakcje dostępne na stronie programu (źródło: Uber)

Z kolei atrakcje na październik to:

Jazda po torze wyścigowym z Mistrzem Europy Damianem Litwinowiczem za kierownicą BMW F22 M235i. Jazda odbędzie się na Torze w Słomczynie, pod Warszawą. Zwycięzca będzie mógł zabrać osobę towarzyszącą.

Wyjątkowa okazja do zwiedzenia warszawskiego ogrodu zoologicznego od zaplecza i bliższego poznania wybranych gatunków zwierząt, m.in. słynnej żyrafy Pietruszki. Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca, który otrzyma zaproszenie dla siebie i osoby towarzyszącej.

Siedmiu szczęśliwców będzie mogło spotkać Julię Wieniawę osobiście przed jej koncertem w ramach trasy „Światłocienie tour 2025” oraz obejrzeć występ. Spotkania odbędą się w każdym z 7 miast na trasie koncertowej, a każdy zwycięzca będzie mógł zabrać osobę towarzyszącą.

Dzień w Pałacu Kultury i Nauki spędzony z Mateuszem Damięckim i ekipą teatralną, z udziałem w próbie i poznawaniem zakamarków teatru. Wejście przeznaczona jest dla dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci.

Noc w Orientarium ZOO Łódź, a do tego całodzienny pobyt następnego dnia w zoo. Wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, a każdy z nich otrzyma zaproszenie dla siebie i osoby towarzyszącej.

Jak wziąć udział w Uber One Experience?

Omawiany program skierowany jest zarówno dla obecnych, jak i nowych subskrybentów Uber One. Dodatkowo – oprócz posiadania aktywnego konta Uber One – trzeba spełnić dwa warunki.

Użytkownik musi mieć zrealizowane 2 z 3 wymienionych aktywności: zamówiony przejazd w aplikacji Uber, zamówiony posiłek lub zakupy z dostawą przez Uber Eats bądź/i przesłana paczka za pomocą Uber Courier. Ponadto trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy dla wybranej aktywności, dostępny na stronie programu.

Warto jeszcze zapoznać się z regulaminem akcji. Pozostaje wszystkim biorącym udział w Uber One Experience życzyć powodzenia i wygrania atrakcyjnych nagród.