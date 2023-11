Subskrypcja Uber One dostępna w Polsce. Ile kosztuje i ile można zaoszczędzić?

Żyjemy w czasach, w których wiele firm oferuje subskrypcję. Dzięki nim można albo zyskać dostęp do danej platformy, albo do dodatkowych usług, jak w przypadku Uber Eats. Od dziś abonament Uber One jest dostępny również w Polsce. Ile kosztuje i ile można dzięki niemu (teoretycznie) zaoszczędzić?

Subskrypcja Uber One dostępna w Polsce. Ile kosztuje abonament?

Polska w końcu znalazła się na liście (aktualnie już 20) państw, w których amerykańska firma oferuje subskrypcję Uber One. Wcześniej w 19 krajach zdecydowało się ją wykupić ponad 12 mln osób. Od dziś mogą to zrobić również wszyscy użytkownicy platformy Uber Eats w Polsce. Jak to zrobić i jakie korzyści zapewnia abonament?

Wystarczy uruchomić aplikację na swoim smartfonie i przejść do zakładki Eats – na dole ekranu powinna pojawić się etykieta, która przekieruje Was do subskrypcji Uber One. Od razu zobaczycie też, że pierwszy miesiąc członkostwa jest darmowy. Później jego cena wyniesie 12,99 złotych miesięcznie. Ewentualnie można zapłacić za cały rok z góry 129,99 złotych – to dwanaście miesięcy w cenie dziesięciu.

Jakie korzyści daje abonament? Ile można zaoszczędzić?

Subskrybenci Uber One mają zagwarantowaną bezpłatną dostawę i brak opłaty za usługę, a do tego otrzymają dostęp do „wyjątkowych ofert promocyjnych”. Jest jednak jeden warunek, który trzeba spełnić, aby skorzystać z ww. benefitów – należy każdorazowo złożyć zamówienie na kwotę co najmniej 40 złotych.

Amerykański gigant zapewnia, że zasubskrybowanie pakietu One może zapewnić oszczędność rzędu 30 złotych miesięcznie i 360 złotych rocznie. W obu przypadkach to więcej niż wynosi miesięczna opłata za abonament, aczkolwiek finalna oszczędność będzie zależała od tego, jak często użytkownik skorzysta z usługi Eats.

Subskrypcję Uber One mogą wykupić klienci we wszystkich miastach i miejscowościach, w których dostępna jest usługa Eats – a tych jest 50 w całej Polsce (pełną listę znajdziecie na podlinkowanej przed chwilą stronie internetowej). Poza Polską abonament dostępny jest w Australii, Brazylii, Chile, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, Kostaryce, Niemczech, Meksyku, Nowej Zelandii, Peru, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Sri Lance, Tajwanie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Nie tylko Uber oferuje subskrypcję

One (nie mylić z Apple One) to kolejna, „branżowa” subskrypcja, którą mogą wykupić klienci w Polsce. Podobny w założeniach abonament oferuje bowiem również Glovo – Glovo Prime. Kosztuje on 14,99 złotych miesięcznie, aczkolwiek jego dostępność jest mocno ograniczona – nie jest on powszechnie dostępny.