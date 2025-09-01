Xiaomi i Google muszą przygotować się na nowego rywala

Jeżeli planowaliście ostatnio zakup przystawki multimedialnej do TV to wiecie, że wybór producenta jest mocno ograniczony. Duża tajwańska firma planuje jednak wkroczyć do gry i rzucić rękawicę m.in. Xiaomi czy Google.

Wybór przystawki do TV

Przystawki multimedialne to często dobry sposób na uwspółcześnienie starego telewizora lub lepszą wydajność sprzętu, którego oryginalny system nie radzi sobie wystarczająco dobrze. Przyjmują one różnorakie formy – od pudełeczek położnych na szafce RTV po „pendrive’y” wpinane w gniazdo HDMI.

Fani szerokiego wyboru mają niestety powody do niezadowolenia. W porównaniu do telewizorów czy smartfonów, lista renomowanych producentów przystawek jest mocno okrojona. W rankingach przewijają się głównie Apple, Google, Xiaomi czy Amazon. A wszyscy przecież wiemy, jak korzystna dla konsumenta jest bogata oferta. Na nasze szczęście, konkurencja jest już w drodze.

Specyfikacja Acer 4K UHD TV Box

Patrząc na parametry techniczne nowej przystawki Acera, ta prezentuje się dość skromnie. Podstawą jest chipset Amlogic S905X5M (czterordzeniowy, budżetowy SoC z układem graficznym Mali-G310 V2), połączony z 2 GB RAM-u. Może i nie poradzi sobie z najbardziej wymagającymi grami na Androida, ale wystarczy do uruchamiania Netflixa i YouTube’a.

Zaskakująca dla niektórych może okazać się lista dostępnych portów. Tam, gdzie rywale ograniczają się do gniazda zasilającego i HDMI, przystawka Acera oferuje łącznie:

1x gniazdo USB-C 5V (do zasilania),

1x USB-A i 1xUSB-C do podpięcia pendrive’a,

1x wejście na karty microSD

1x port Ethernet

1x wejście S/PDIF,

Acer 4K UHD TV Box (źródło: Android Authority)

Dołączony do urządzenia pilot wygląda natomiast jak typowy pilot do przystawek TV – ze skrótami do najważniejszych platform VOD, opcją sterowania za pomocą głosu czy przyciskiem „ulubione”. Warto również wspomnieć, że przystawka oferuje 32 GB pamięci wewnętrznej i pracują pod kontrolą Androida.

Jest tylko jeden szkopuł z naszej perspektywy. Acer 4K UHD TV Box zadebiutował póki co wyłącznie w RPA w cenie 1499 afrykańskich randów (~310 złotych) i nie wiadomo, czy doczeka się globalnej dystrybucji.

Miejmy jednak nadzieję, że i na naszej szerokości geograficznej będziemy mieli okazję przetestować możliwości urządzenia.