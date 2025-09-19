Te akumulatorki naładujesz przez USB-C. Zostaw już te jednorazowe baterie…

Na polskim rynku pojawiły się nowe akumulatorki z portem USB typu C. Jeśli wydaje Ci się, że nie są tanie, to wyobraź sobie, ile trzeba zapłacić za 1500 jednorazowych baterii.

Alternatywa dla jednorazowych baterii – nowe akumulatorki z USB-C już dostępne w Polsce

W domach coraz częściej decydujemy się na wszystko, co bezprzewodowe. Zazwyczaj tego typu urządzenia korzystają z dedykowanych akumulatorów, ale nadal kupujemy niewielkie sprzęty, akcesoria, czujniki, piloty, urządzenia medyczne czy zabawki, do których trzeba włożyć tradycyjne baterie AA lub AAA. Alternatywą dla jednorazowych „paluszków” są tzw. akumulatorki, jednak często wymagają one odpowiedniej ładowarki.

Sprawę można uprościć, kupując akumulatorki ładowane za pomocą takiego samego przewodu, jak większość smartfonów, czyli przez port USB typu C. Na polskim rynku zadebiutowały właśnie nowe Xtorm NexGen, które według producenta mają być bardziej przyjazne dla środowiska i portfeli.

Nowe akumulatorki USB-C sprzedawane są w zestawach po 4 sztuki i dostępne w dwóch wariantach – AAA oraz AA. Producent do takiego pakietu dołącza również kabel – z jednej strony wyposażony w jedną wtyczkę USB-C (do ładowania), z drugiej natomiast rozdziela się na cztery osobne wtyczki USB-C, aby jednocześnie ładować wszystkie cztery akumulatorki.

Warto wiedzieć, że ładowarka z portem USB typu C nie jest dołączona do zestawu. Producent deklaruje, że czas ładowania akumulatorków do 100% wynosi:

około 3,5 godziny w przypadku Xtorm NexGen AA,

około 2 godzin w przypadku Xtorm NexGen AAA.

Akumulatorki USB-C Xtorm NexGen AA i AAA (źródło: Xtorm)

W kwestii wydajności Xtorm informuje, że ogniwa można ładować nawet 1500 razy, co ma przekładać się na wymierne oszczędności, wygodę oraz ograniczyć wpływ baterii jednorazowych na środowisko. Ponadto jedną ze szczególnych zalet nowych akumulatorków jest ich trwałość i odporność na rozładowywanie w przypadku długiego przechowywania.

Xtorm NexGen AA oferują pojemność 2200 mAh dla napięcia 1,5 V. Akumulator korzysta z ogniwa litowo-polimerowego o pojemności 1000 mAh dla 3,7 V, które przez konwerter dostarcza napięcie stałe 1,5V przy pojemności 2200 mAh. Z kolei Xtorm NexGen AAA oferują odpowiednio 570 mAh dla napięcia 1,5 V i 250 mAh dla 3,7 V.

Producent deklaruje, że napięcie rzędu 1,5 V jest utrzymywane przez cały czas pracy ogniwa (aż do rozładowania). Oznacza to, że akumulatorki nie dostarczają niższego napięcia, co ma znaczenie np. w latarkach, które wraz z procesem rozładowywania świecą gorzej.

Nowe akumulatorki z USB-C już w Polsce – cena

Xtorm NextGen AA i AAA zadebiutowały już na polskim rynku. Cenę za zestaw 4 akumulatorków i kabel ustalono na 109 złotych w obu przypadkach.

Gdzie kupić? Xtorm NexGen AA ok. 109 zł x-kom