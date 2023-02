Logitech G FITS to słuchawki, które dopasują się do ucha gracza

Myśląc o słuchawkach dla graczy, pierwsze co przychodzi na myśl, to wokółuszna konstrukcja ze zintegrowanym mikrofonem. Logitech chce jednak walczyć z tym stereotypem i dlatego pokazuje G FITS, czyli pierwsze na świecie bezprzewodowe słuchawki dokanałowe dla graczy.

Dokanałowe, bez kabla i dla graczy? To możliwe!

Choć sam nie jestem jakimś zapalonym graczem, to na świat sprzętu gamingowego zerkam ukradkiem już od paru dobrych lat. Jedna rzecz, która najbardziej mnie przez te wszystkie lata dziwiła, to brak bezprzewodowej opcji słuchawek dokanałowych, które łączyłyby się przez fale radiowe 2,4 GHz.

Jakaż była moja radość, gdy pierwszy raz usłyszałem o Logitech G FITS, czyli modelu stawiającym właśnie na połączenie radiowe i autorską technologię producenta – LIGHTSYNC. Ma ona zagwarantować najniższe możliwe opóźnienia, czyli coś, na czym każdemu graczowi z pewnością mocno zależy.

Dzięki możliwości umieszczenia słuchawek w kanale ucha, doświadczyć można z kolei doskonałego odizolowania od dźwięków zewnętrznych, dzięki czemu gracz nie musi martwić się dezorientacją i po prostu skupić się na rozgrywce. Producent zaznacza też, że pałąk standardowych słuchawek nausznych i wokółusznych może zniszczyć fryzurę, czego rzecz jasna G FITS nie zrobią.

Logitech G FITS (fot. Logitech)

Włóż do ucha i uformuj pod siebie

Logitech nie poprzestał jednak na tych stosunkowo przyziemnych aspektach i postanowił zaoferować coś jeszcze, czego jeszcze nie znacie. Otóż przy włożeniu słuchawek G FITS do uszu, jesteśmy w stanie uruchomić system LIGHTFORM z poziomu dedykowanej aplikacji. Zainicjuje to formowanie końcówek słuchawek tak, aby pasowały perfekcyjnie do uszu użytkownika i jeszcze lepiej wygłuszały otoczenie.

Jakby tego było mało, obie kopułki są wyposażone w zestaw wbudowanych diod. Wygląda to trochę zabawnie, kiedy widzi się osobę ze świecącymi słuchawkami w uszach, ale to w końcu sprzęt dla graczy – LED-ów po prostu nie mogło zabraknąć.

Skoro są to słuchawki bezprzewodowe, to trzeba też wspomnieć o żywotności baterii. Według producenta, G FITS są w stanie działać przez 7 godzin przez LIGHTSYNC i 10 godzin przez Bluetooth. Dołączone w zestawie etui gwarantuje dodatkowe 8 lub 12 godzin pracy, w zależności od wybranego połączenia.

Logitech G FITS są kompatybilne w praktycznie wszystkimi platformami (Windows, Mac, PlayStation czy Nintendo Switch), a do tego oferują wbudowany mikrofon, który pozwoli na komunikację głosową z innymi graczami.

Logitech G FITS – dostępność i cena

Nowe słuchawki od firmy Logitech występują w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i czarnym. Na polskim rynku debiutują już dziś, czyli 1 lutego 2023 roku, a kupić można je w różnych sklepach z elektroniką.

Pierwsze w historii dokanałowe słuchawki bezprzewodowe dla graczy nie mogą być niestety tanie, a raczej tak pomyślał Logitech. Cena Logitech G FITS w Polsce wynosi bowiem 1249 złotych, co może odstraszyć sporą część potencjalnych klientów. Pamiętajmy natomiast, że to bardzo innowacyjny produkt, więc kwotę tę można poniekąd usprawiedliwić.