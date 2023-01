Aż 30 gier na premierę PlayStation VR2. Zobacz pełną listę!

Premiera PlayStation VR2 coraz bliżej, ponieważ do rozpoczęcia sprzedaży urządzenia pozostał nieco ponad miesiąc. Teraz PlayStation ogłosiło listę gier na premierę PS VR2. W co będziemy mogli zagrać już 22 lutego tego roku?

PlayStation VR2 coraz bliżej

Nie tak dawno pisaliśmy o tym, że premiera PlayStation VR2 jest coraz bliżej. Urządzenie ma wyjść na rynek już 22 lutego tego roku i kosztować 2999 złotych. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że będziemy mogli zagrać m.in. w Horizon Call of the Mountain, a także Gran Turismo 7. Na tę platformę trafić mają również Resident Evill Village oraz No Man’s Sky.

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (źródło: blog.playstation.com)

PlayStation zdaje sobie jednak sprawę, że takie Gran Turismo 7 to może jednak być za mało, żeby przyciągnąć graczy na dłużej. Z tego powodu firma przygotowała aż 30 tytułów, w które będziemy mogli zagrać w tzw. „okresie premiery”, czyli w dniach od 22 lutego do 30 marca.

Produkcje będą udostępniane stopniowo, a w tym gronie znalazły się także takie perełki jak Jurassic World Afte rmath oraz STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge.

Lista wszystkich gier

Lista wszystkich gier, która w miesiąc od premiery PlayStation VR 2 będzie na nim dostępna, jest imponująca. Część z nich będzie dostępna jako aktualizacja wersji na PS5, a część to dedykowane produkcje, które należy wykupić.

Pełna lista gier:

After the Fall,

Altair Breaker,

Before Your Eyes,

Cities VR,

Cosmonious High,

Creed Rise to Glory: Championship Edition,

The Dark Pictures: Switchback,

Demeo,

Dyschronia: Chronos Alternate,

Fantavision 202X,

Gran Turismo 7,

Horizon Call of the Mountain,

Job Simulator,

Jurassic World Aftermath,

Kayak VR: Mirage,

Kizuna AI – Touch the Beat!,

The Last Clockwinder,

The Light Brigade,

Moss 1 & 2 Remaster,

NFL Pro Era,

No Man’s Sky,

Pavlov VR,

Pistol Whip,

Puzzling Places,

Resident Evil Village,

Rez Infinite,

Song in the Smoke,

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge,

Synth Riders,

The Tale of Onogoro,

Tentacular,

Tetris Effect,

Thumper,

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution,

Vacation Simulator,

What the Bat,

Zenith: The Last City.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to gracze na pewno nie będą się nudzić.

Opisy wszystkich tych produkcji znajdziemy na oficjalnej stronie PlayStation VR2. W późniejszym czasie możemy się także spodziewać kolejnych tytułów, które trafią na tę platformę.