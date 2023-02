Przed premierą Galaxy S23: Samsung publikuje nową wersję swojego dzwonka

Tradycji stało się zadość. Samsung zgodnie ze swoim zwyczajem zaprezentował nową wersję swojego klasycznego dzwonka Over The Horizon. W tym roku aż trudno go poznać.

Co roku nowy dzwonek Samsunga

Rok w rok, tuż przed zaprezentowaniem nowych smartfonowych przedstawicieli z linii Galaxy S, Samsung ma w zwyczaju publikować kolejną wariację na temat swojego domyślnego dzwonka Over The Horizon.

Początkowo, nawet jeszcze nie polifoniczna melodia, towarzyszyła pierwszym telefonom południowokoreańskiego producenta. Z biegiem lat zyskiwała coraz więcej szczegółów i przybierała różne formy.

W 2019 roku na przykład, była bardziej symfoniczna. W roku 2022 powstała we współpracy z grupą BTS. Najnowszą można zobaczyć i posłuchać na YouTube.

Powyższy film powstał we współpracy z DJ Yaeji, czyli amerykańsko-koreańską producentką współczesnej muzyki elektronicznej. Utwór jest specyficzny, ale teledyskiem ładnie nawiązuje do stylistyki retro, za pomocą kombinacji grafiki cyfrowej i klasycznych technik poklatkowych.

Nowy motyw celebruje optymizm i ogólnie pojętą pozytywną energię, ma za zadanie wywoływać powszechną radość oraz inspirować nadzieją, co może być przydatne po pandemii.

Galaxy S23 tuż za rogiem

Świeża wersja domyślnego dzwonka w smartfonach Samsunga to mały zwiastun tego, co zobaczymy za kilka godzin. 1 lutego o godzinie 19:00 rozpocznie się premiera nowych urządzeń z rodziny Galaxy S23. Wszystko w ramach wydarzenia Samsung Galaxy Unpacked.

Większość informacji na temat nowych modeli jest już nam znana. Oczekujemy tylko oficjalnego zestawienia polskich cen. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują jednak, że nie ma co liczyć na zakup flagowców „po kosztach”.

A tu na koniec macie oficjalną grafikę, jaką Samsung samodzielnie umieścił na swojej stronie internetowej. Zero tajemnic, jeśli chodzi o wygląd najnowszych modeli.